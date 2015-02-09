جمال سنان وماغي بو غصن والنجوم احتفلوا بعيد مروان حداد

احتفل المنتج جمال سنّان، صاحب شركة Eagle Films وزوجته النجمة ماغي بو غصن بعيد ميلاد المنتج مروان حداد، حيث دعيا عدداً كبيراً من النجوم اللبنانيين والسوريين وأصدقاء حداد إلى مطعم في بيروت، دون علم مروان، الذي فوجئ لحظة وصوله بوجود عدد كبير من أصدقائه، وتأثّر كثيراً بالمفاجأة التي أعدّت له بالتنسيق مع المقرّبين منه. كانت سهرة مميزة، جمعت أهل الدراما الذين تمنّوا لمروان العمر المديد.

مروان شكر جمال وماغي على الحفل الذي أعدّاه له وعلى جمعهما لأصدقائه والمقرّبين من النجوم، وشكر كل من حضروا ليحتفلوا بعيده.