هيفا وهبي تتفوق جمالاً على فاطمة ولميس

نجحت النجمة اللبنانية هيفا وهبي بالحصول على لقب جمالي جديد، باحتلالها المرتبة 19 في استفتاء أجراه موقع hollywoodbuzz.buzznet.com لاختيار أجمل ثلاثين امرأة في العالم لعام 2015. واحتلت النجمة العالمية ذات الجذور اللبنانية شاكيرا المرتبة العاشرة، بينما احتلت النجمة التركية بيرين سات المعروفة بـ فاطمة المرتبة 21 والنجمة التركية توبا بيكوستون المعروفة بـ لميس المرتبة 30 .

من المعروف أن هيفا وهبي هي الفنانة العربية الوحيدة التي وصلت إلى العالمية بجمالها، وهي تعمل على تحقيق خطوة مماثلة بفنها، من خلال خوضها تجربة تلفزيون الواقع مع المخرج العالمي طارق فريتخ.