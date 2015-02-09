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بالصورة: جوني ديب يتزوّج آمبر هيرد مجدّداً في جزيرته الخاصّة

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الإثنين 09-02-2015 18:42

بعد مرور أيّام على زفافهما في منزلهما في لوس أنجلوس، احتفل الثنائي Johnny Depp وAmber Heard، يوم أمس الأحد في 8 فبراير، بهذا الزفاف السريع والمفاجئ.

وقد نشرت مجلة "people" صورة للحفلة، تُظهر حوالى 24 كرسياً وُضعت أمام الشاطئ الخلاب في جزيرة الممثل الخاصّة، التي كان قد اشتراها في عام 2004 مقابل 3,6 ملايين دولار، وتسمّى Little Hall's Pond Cay في البهاماس.

يُذكر أنّ Johnny Depp البالغ من العمر 51 عاماً، و Amber Heard ابنة الـ 28 عاماً، كانا أعلنا خطوبتهما في يناير 2014، حيث أقاما حفلة خطوبة ضخمة في لوس أنجلوس، إضافةً إلى عشاء خاص حضرته مجموعة صغيرة من أفراد الأسرتين.

 

 

 

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