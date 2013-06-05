أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

منافسة ساخنة بين القوي السياسية بالشرقية علي مقعد عميد طب الزقازيق

Google+ Print
منافسة ساخنة بين القوي السياسية بالشرقية علي مقعد عميد طب الزقازيق منافسة ساخنة بين القوي السياسية بالشرقية علي مقعد عميد طب الزقازيق

أعلنت كلية الطب جامعة الزقازيق عن غلق باب الترشيح لمنصب عميد الكلية و الذي تقدم له 9 مرشحين يمثلون أطياف مختلفة للقوي السياسية بالمحافظة خلال أربعة أيام منذ فتح باب الترشيح الأحد الماضي و التي من المقرر أن تشهد منافسة ساخنة بينهما لمحاولة اقتناص مقعد العميد بعدما نحج الإخوان في الحصول علية الانتخابات السابقة التي المقرر إجراؤها 23 يونيو الجاري.

حيث تقدم كلا من “الدكتور اشرف صابر حجاب أستاذ التشريح – طارق البرميلي أستاذ العيون و وكيل الكلية لشئون الطلاب – الدكتور أيمن سالم أستاذ الجراحة و عضو نقابة الأطباء – الدكتور احمد دعبس أستاذ جراحة القلب و الصدر – الدكتور علاء خليل أستاذ جراحة العامة –عصام الدين عمر أستاذ الباطنة –الدكتور محمد إمام أستاذ الإمراض المتوطنة – الدكتور يحي زكريا عطوة أستاذ الجراحة – الدكتور أنور عزت إسماعيل أستاذ النساء و التوليد “.

كانت أعلنت الكلية الشهر الماضي عن خلو منصب العميد بعد بلوغ الدكتور عاطف رضوان سن المعاش والمعروف هو نقيب الأطباء بالشرقية و احد كوارد جماعة الإخوان المسلمين و من أشهر الأطباء الطوارئ والأزمات بالمنطقة العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا