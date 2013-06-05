منافسة ساخنة بين القوي السياسية بالشرقية علي مقعد عميد طب الزقازيق

أعلنت كلية الطب جامعة الزقازيق عن غلق باب الترشيح لمنصب عميد الكلية و الذي تقدم له 9 مرشحين يمثلون أطياف مختلفة للقوي السياسية بالمحافظة خلال أربعة أيام منذ فتح باب الترشيح الأحد الماضي و التي من المقرر أن تشهد منافسة ساخنة بينهما لمحاولة اقتناص مقعد العميد بعدما نحج الإخوان في الحصول علية الانتخابات السابقة التي المقرر إجراؤها 23 يونيو الجاري.

حيث تقدم كلا من “الدكتور اشرف صابر حجاب أستاذ التشريح – طارق البرميلي أستاذ العيون و وكيل الكلية لشئون الطلاب – الدكتور أيمن سالم أستاذ الجراحة و عضو نقابة الأطباء – الدكتور احمد دعبس أستاذ جراحة القلب و الصدر – الدكتور علاء خليل أستاذ جراحة العامة –عصام الدين عمر أستاذ الباطنة –الدكتور محمد إمام أستاذ الإمراض المتوطنة – الدكتور يحي زكريا عطوة أستاذ الجراحة – الدكتور أنور عزت إسماعيل أستاذ النساء و التوليد “.

كانت أعلنت الكلية الشهر الماضي عن خلو منصب العميد بعد بلوغ الدكتور عاطف رضوان سن المعاش والمعروف هو نقيب الأطباء بالشرقية و احد كوارد جماعة الإخوان المسلمين و من أشهر الأطباء الطوارئ والأزمات بالمنطقة العربية.