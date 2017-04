سام سميث هو الرابح الأكبر في حفلة " Grammy Awards "

استطاع النجم Sam Smith أن يحصد العدد الأكبر من الجوائز في الدورة الـ57 من "Grammy Awards"؛ وذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم في مركز Staples في لوس أنجلوس، بعد أن فاز بـ4 جوائز.

وحلّت Beyonce في المرتبة الثانية بحصولها على 3 جوائز، في الحدث السنوي الذي يكرّم أفضل الفنّانين وأهمّ الأعمال الفنيّة خلال العام، والذي أحياه أهمّ نجوم العالم مثل: Katy Perry و Kanye West و Rihanna و Madonna وغيرهم.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء النجوم الفائزين:

أفضل ألبوم للعام: Beck, Morning Phase

أفضل أغنية للعام: Stay With Me, Sam Smith

أفضل فنان صاعد: Sam Smith

أفضل تسجيل للعام: Stay With Me, Sam Smith

أفضل ألبوم راب: The Marshall Mathers LP2, Eminem

أفضل أغنية راب: i, Kendrick Lamar

أفضل أداء راب: i, Kendrick Lamar

أفضل تعاون راب: The Monster, Eminem ft. Rihanna

أفضل ألبوم بوب: In the Lonely Hour, Sam Smith

أفضل أداء بوب منفرد: Happy, Pharrell Williams

أفضل أداء بوب لثنائي أو مجموعة: Say Something, A Great Big World ft. Christina Aguilera

أفضل ألبوم بوب تقليدي: Cheek to Cheek, Lady Gaga & Tony Bennett

أفضل أداء منفرد لأغنية ريفية: Something In the Water, Carrie Underwood

أفضل أداء ثنائي أو مجموعة لأغنية ريفية: Gentle On My Mind, The Band Perry

أفضل أغنية ريفية: I'm Not Gonna Miss You, Glen Campbell

أفضل ألبوم ريفي: Platinum, Miranda Lambert

أفضل ألبوم روك: Morning Phase, Beck

أفضل أغنية روك: Ain't It Fun, Paramore

أفضل أداء روك: Lazaretto, Jack White

أفضل ألبوم معاصر: G I R L, Pharrell Williams

أفضل أداء آر أند بي: Drunk In Love, Beyoncé ft. Jay Z

أفضل أغنية آر أند بي: Drunk In Love, Beyoncé ft. Jay Z

أفضل ألبوم آر أند بي: Love, Marriage & Divorce, Toni Braxton & Babyface

أفضل تسجيل موسيقي: Rather Be, Clean Bandit ft. Jess Glynne

أفضل ألبوم موسيقي/ إلكتروني: Syro, Aphex Twin

أفضل ألبوم موسيقي بديل: St. Vincent, St. Vincent

أفضل ألبوم بوب لاتيني: Tangos, Ruben Blades

أفضل مزج موسيقي في فيلم:Frozen

أفضل أغنية مكتوبة لفيلم:Let It Go Adele Dazeem

أفضل فيديو موسيقي: Happy, Pharrell Williams

أفضل فيلم موسيقي:20 Feet From Stardom

أفضل ألبوم إنجيلي: Help, Erica Campbell

أفضل أداء ميتال: The Last In Line, Tenacious D

أفضل ألبوم كوميدي:Mandatory Fun

أفضل منتج للعام: Max Martin

