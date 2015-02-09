سام سميث هو الرابح الأكبر في حفلة " Grammy Awards "
الإثنين 09-02-2015 20:16
استطاع النجم Sam Smith أن يحصد العدد الأكبر من الجوائز في الدورة الـ57 من "Grammy Awards"؛ وذلك خلال الاحتفال الذي أُقيم في مركز Staples في لوس أنجلوس، بعد أن فاز بـ4 جوائز.
وحلّت Beyonce في المرتبة الثانية بحصولها على 3 جوائز، في الحدث السنوي الذي يكرّم أفضل الفنّانين وأهمّ الأعمال الفنيّة خلال العام، والذي أحياه أهمّ نجوم العالم مثل: Katy Perry و Kanye West و Rihanna و Madonna وغيرهم.
وهذه لائحة مفصّلة بأسماء النجوم الفائزين:
أفضل ألبوم للعام: Beck, Morning Phase
أفضل أغنية للعام: Stay With Me, Sam Smith
أفضل فنان صاعد: Sam Smith
أفضل تسجيل للعام: Stay With Me, Sam Smith
أفضل ألبوم راب: The Marshall Mathers LP2, Eminem
أفضل أغنية راب: i, Kendrick Lamar
أفضل أداء راب: i, Kendrick Lamar
أفضل تعاون راب: The Monster, Eminem ft. Rihanna
أفضل ألبوم بوب: In the Lonely Hour, Sam Smith
أفضل أداء بوب منفرد: Happy, Pharrell Williams
أفضل أداء بوب لثنائي أو مجموعة: Say Something, A Great Big World ft. Christina Aguilera
أفضل ألبوم بوب تقليدي: Cheek to Cheek, Lady Gaga & Tony Bennett
أفضل أداء منفرد لأغنية ريفية: Something In the Water, Carrie Underwood
أفضل أداء ثنائي أو مجموعة لأغنية ريفية: Gentle On My Mind, The Band Perry
أفضل أغنية ريفية: I'm Not Gonna Miss You, Glen Campbell
أفضل ألبوم ريفي: Platinum, Miranda Lambert
أفضل ألبوم روك: Morning Phase, Beck
أفضل أغنية روك: Ain't It Fun, Paramore
أفضل أداء روك: Lazaretto, Jack White
أفضل ألبوم معاصر: G I R L, Pharrell Williams
أفضل أداء آر أند بي: Drunk In Love, Beyoncé ft. Jay Z
أفضل أغنية آر أند بي: Drunk In Love, Beyoncé ft. Jay Z
أفضل ألبوم آر أند بي: Love, Marriage & Divorce, Toni Braxton & Babyface
أفضل تسجيل موسيقي: Rather Be, Clean Bandit ft. Jess Glynne
أفضل ألبوم موسيقي/ إلكتروني: Syro, Aphex Twin
أفضل ألبوم موسيقي بديل: St. Vincent, St. Vincent
أفضل ألبوم بوب لاتيني: Tangos, Ruben Blades
أفضل مزج موسيقي في فيلم:Frozen
أفضل أغنية مكتوبة لفيلم:Let It Go Adele Dazeem
أفضل فيديو موسيقي: Happy, Pharrell Williams
أفضل فيلم موسيقي:20 Feet From Stardom
أفضل ألبوم إنجيلي: Help, Erica Campbell
أفضل أداء ميتال: The Last In Line, Tenacious D
أفضل ألبوم كوميدي:Mandatory Fun
أفضل منتج للعام: Max Martin
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