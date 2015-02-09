مجوهرات تغني إطلالتك في يوم الحب

تتميز قطعها بدقة التفاصيل في التصميم واستخدامها لأجود أنواع الألماس والأحجار النادرة والثمينة. فلتصاميمها طعم خاص فهي مفعمة بالإبداع والفرادة. تتنقّل من تصميم لآخر بشغف حيث تُدخلك الى عالم من الخيال ومن دون ملل.

مصمّمة المجوهرات "مجد عساف" تستقبل يوم الحبّ بمجموعة من التصاميم المبهرة، وتحدّثنا عن بداياتها في هذا المجمال من خلال لقاء خاص مع "سيدتي نت".



أخبرينا عن نفسك، كيف بدأت في عالم التصميم؟

كانت فكرة تصميم المجوهرات الطريق الوحيدة لديّ لإثبات قناعاتي لجميع من يحيط بي بأن كلّ امرأة هي نجمة، وبإمكانها أن تَلمَع و تَتَألق... وبأنني أستطيع أن أساعد في إبراز الشخصية الفريدة لكلّ سيّدة. عليه، وقبل أن أخطو في هذا المجال، قررت أن أتسلّح بالمعرفة التي حصلت عليها من عواصم تصميم المجوهرات في إيطاليا و بلجيكا و هونغ كونغ و المملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى، حيث نلت الشهادات في تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة و دراسة درجات الألماس المصقول والخام و الأحجار الملوّنة و اللؤلؤ من معاهد علوم المجوهرات الدولية، حيث بدأت رسمياً عام 2004م ـ من خلال الشركة التي أسستها« GLOW » ـ بطرح تصميماتي الخاصّة.

من أين تستمدّين إلهامك؟

أكثر تصاميمي مستوحاة من الحياة اليومية. ولا أنكر شغفي بعالم الأزياء، سواء المعاصرة أو الكلاسيكيّة. و أتأثر أيضاً بفنّ التصوير الفوتوغرافي و فنّ العمارة والموسيقى، ما يُمكّنني من طرح مجموعة جديدة و مختلفة في كلّ موسم.

ما المميّز في تصاميمك؟

اختلاف التصاميم التي اشتهرت بأناقتها وفخامتها، بالرغم من تماشيها مع الموضة و تلبيتها لجميع الأذواق كانت من عناصر التميّز الأساسية. و لكن الذي لا شكّ فيه هو أنّ الفلسفة الفريدة التي تتميّز بها GLOW في المساواة بين أهمية الإبداع في عملية التصميم و التطبيقات العملية المستعملة في التصنيع لضمان إنتاج كلّ تصميم على أعلى مستوى من الجودة والدقة تجعل من كلّ قطعة تذكار اً عزيزاً يُمكن توارثه عبر الأجيال هو أيضاً من العناصر الأساسيّة لتميّز التصاميم.

ما هي الأحجار التي تستعملينها؟

الأحجار الكريمة، والأحجار النادرة، والأحجار الملوّنة المميّزة، وقطع الألماس بأحجامها و ألوانها الخلابة، ولآلئ المياه العذبة وحجارة التسافوريتي، والياقوت، و الياقوت الأزرق، و اللؤلؤ الباروكي، بالإضافة إلى غير ذلك من الأحجار المميّزة والمختارة بعناية.

من هي المرأة التي ترتدي من تصاميمك؟

أصمّم لكلّ امرأة واثقة بنفسها، ومَن ليست ضحيّة للموضة. أُلبس تلك المرأة ما هو أنيق كي تتألّق بنعومة... لأنني على يقين من أنّهم نجوم، وأن ليس على تصاميمي أن تصرخ، بل عليها أن تعكس الشخصيّة الفريدة لكلّ امرأة وأن تضفي رونقاً على أسلوب حياتها.

بِمَ تنصحين السيّدة عند اختيارها من تصاميمك؟

نصيحتي: لا تختاري ما ترينه موضة سائدة أو أنيقاً، بل ما يُشعرك بثلاثة عوامل أساسية: الثقة بالنفس، و أنّ ما تختارينه يُشبهكِ، و قد صُمّم لكِ لا لأحد آخر ، و أخيراً أن ما تختارينه يُشعركِ بالسعادة...

ما هي القطعة الأحبّ إلى قلبك في مجموعة الشتاء الخاصّة بك؟

هذه المجموعة غنيّة جداً و تختلف قطعها من رقائق الثلج، كوز الصنوبر، إلى رجل الثلج، والشهاب، وشجرة الحياة، والسحابة و العديد من التصاميم الأخرى... من الممكن أن أُتّهم بالمبالغة... و لكنني أقع في غرام جميع القطع التي أصمّمها، فلكلّ تصميم رواية، تبدأ من أوراق بيضاء، ريثما تمتلئ بشيء من الذات، قبل أن يتحوّل إلى عشق يصعب تفسيره.

بما أنّ يوم الحبّ قريب، أخبرينا عن هذه المجموعة، ومِمَّ تتألّف؟

تتميّز هذه المجموعة بهويّة مفعمة بالحياة؛ و ذلك لاستعمال حجر الياقوت الأحمر في العديد من التصاميم و إدخال أكثر من لون من ألوان الذهب، و منها الأسود الذي يُضفي ـ مع الأحمر ـ رونقاً وإشعاعاً خاصّين. وقد تضمّن الكثير من تصاميم المجموعة أشكال قلوب و علامة اللانهاية وكلمات عشق بالعربية و الإنجليزية. و قد أنتجنا منها الأساور و الأقراط و القلادات و غيرها من أحدث الإبداعات.

باختصار إنني أشبّه مجموعة يوم الحبّ بقصيدة عشق و غرام... كلّ تصميم من هذه المجموعة بيت من بيوت القصيدة...

ماذا بعد مجموعة الشتاء و يوم الحبّ؟

حاليّاً أضع اللمسات الأخيرة على مجموعة عزيزة على قلبي، و هي مجموعة عيد الأم. وأنا أتقصّد سنوياً أن أخصّص مجموعة في هذه المناسبة بالرغم من أن العديد من المصممين العالميين لا يعتبرونه موسماً. و لكنّ بالنسبة إليّ فهذه المجموعة تعني لي الكثير يتبعها سنوياً مجموعة شهر رمضان الكريم، ثمّ مجموعة فصل الصيف، متّبعة الجدول العالمي للموضة من دون محاولة ابتكار جدول خاصّ بي، مع احترام المناسبات و الأعياد الخاصّة في منطقتنا العربية و الإسلامية.

أين نجد تصاميمك؟

تصاميمي موجودة في المملكة العربية السعودية، في متجر "هارفي نيكلز"، في مول "الفيصلية". كذلك توجد تصاميمي في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً "دبي" في متجرSAUCE ROCKS في "غاليريا مول"، على طريق الوصل. كما أن كثيراً من الناس يتواصلون معي عبر قنوات التواصل الاجتماعي عبر موقع "إنستغرام" أو الـ"فيس بوك": GLOWDIAMONDS أو تويتر : @GLOW_DIAMONDS