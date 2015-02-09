كلكم قتلة، كلكم مدانون، لا أستثنى منكم أحداً، جميعاً كنتم تعرفون أن «الوايت نايتس» يستعد لاقتحام استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، «الوايت نايتس» أصدر بيان المجزرة قبل يومين من إقامة المباراة، كانت اللغة التحريضية هائلة، واضحة للعيان.

البيان رُصد وتم تعميمه بمعرفة الأجهزة الأمنية على كل من له علاقة بالمباراة، جميعاً من اتحاد كرة القدم حتى وصل مكتب رئيس الوزراء، لم يكلف أحدهم نفسه ويستشعر خطراً، ويلغى المباراة، ويفوت الفرصة السانحة للقتل، اكتفوا بتشييد قفص الحديد، ووقفوا إليه ينظرون.

مباراة لا تساوى قلامة ظفر، التهمت 19 من الأرواح، الدماء صارت رخيصة، الناس ولفت على الدم، غارقين فى الدم، لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه.. كلكم متهمون، ولو هناك دم لاستقالوا، ولو هناك حزم لأقيلوا، استقيلوا يرحمكم الله.

واضح جلى للعيان أن العدو يتربص بالتجمعات، ويندس، ويشترى مندسين، ويغرى مارقين، ويستهدف آمنين، خطة مكررة لا تخيب، من خيبتنا وهواننا على الناس، يجرنا المجرمون من أعناقنا إلى بحر الدماء.. كل تجمع صار مستهدفاً، كل مظاهرة تخلف ضحايا.

اتهم من تريد، وفى الفضاء الإلكترونى متسع، كلكم، كلنا متهمون بسوء التقدير، أى عاقل هذا الذى يتخيل أن قفصاً من حديد قبالة الاستاد سيمنع مجرماً قاتلاً من النفاذ إلى ضحيته؟ المجرم يفعل بنا ما يريد، ويتركنا نتخبط فى الدماء ونلملم الأشلاء، وهو يضحك منا، يهلل ويكبر على قنواته المجرمة من بعيد.

القاتل طليق يجول بيننا، ويفسد ويسفك الدماء، ما جرى مخطط ومدروس، والهدف معلوم إسقاط الدولة من استاد الدفاع الجوى، جرى مثله فى استاد بورسعيد، ومثله كثير، وبنفس التفاصيل، وعد الجروح يا ألم، لا نتعلم درساً مخضباً بالدماء، ولا نتوقف أبداً حقناً للدماء، ولا نحاكم قاتلاً بما يرضى الله، لو أعدم قاتل بجرمه لما كان هناك قاتل طليق السراح.

المندبة، والملطمة، وفضائيات النواح لن تحقن الدماء، العدو رابض يرقب نقاط الضعف، يستهدف القلب، يختطف الأفراخ الصغيرة، والكل عارف، والكل شايف، ولكن العند، يقينا لم تثبتوا شيئاً، لم تبرهنوا على شىء، دماء جديدة تغرقنا.

لماذا إذن أقيمت المباراة و«الوايت نايتس» أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، علام اعتمدتم فى إقامة المباراة إذا كانت التقارير الأمنية تشى بالمخططات؟ ماذا أثبتم بإقامة المباراة؟ قادرون على استكمال المباراة فى بحر من الدماء، أى مباراة إنها مؤامرة شيطانية مخططة.. وأنتم تعلمون.

بلد فيه ما فيه، وربنا ينجيه، يخلو من العقل، الهراوة لا تحقن دماء، وقنابل الدخان ستار للقتلة المندسين، وقفص الحديد لم يمنع غدرا، حسنا لم تستخدم الرش، هل استخدمت العقل؟ من ذا الذى اتخذ القرار الكارثى بإقامة المباراة، الكل يتنصل، الكل يغتسل فى نهر الدماء، نزلتم نهر الدم، هانت عليكم الدماء.

hamdy_rizk36@yahoo.com