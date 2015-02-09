يوم ترك هيكل الأهرام من 41 سنة «2»

الاجتماع الأخير لـ«هيكل» فى صالة التحرير

فى صباح السبت 2 فبراير 1974، اتصل الأستاذ محمد حسنين هيكل بالدكتور عبدالقادر حاتم، بوصفه أصبح خليفته فى رئاسة الأهرام، يسأله إن كان يستطيع أن يرسل أحد معاونيه ليجمع كتبا له وبعض الأوراق فى مكتبه «السابق». وجاء رد الدكتور حاتم: «لأ، مش ممكن يا أستاذ، لأن الكتب دى صودرت هى وصناديق السيجار الموجودة فى الدولاب خلف كرسى المكتب». وكما روى لى الدكتور حاتم، وسجلت ما رواه فى مذكراتى اليومية، فإنه بعد أن داعب هيكل فى موضوع دولاب السيجار الذى كانت شهرته معروفة، وكان يمثل ثلاجة، لها درجة معينة يحتفظ فيها هيكل بصناديق السيجار، التى كان يشترى بعضها، ويصله بعضها الآخر هدايا من الأصدقاء، فإن حاتم قال لهيكل إنه ما زال حتى هذه الساعة فى منزله، وإنه لن يسمح لنفسه بدخول الأهرام إلا بعد أن ينتهى هيكل من الذهاب بنفسه إلى مكتبه والإشراف على عملية اصطحاب كل ما يريد، وأيضا لقاء محرريه والسلام عليهم، وأضاف حاتم أنه بعد ذلك ستصله بالتأكيد الأخبار، وسوف يدخل الأهرام.

وبالفعل ذهب هيكل إلى الأهرام، واتجه مباشرة إلى مكتبه فى الدور الرابع الذى يحتله تحرير الأهرام. وقد تم منع الدخول عليه إلى أن أشار إلى سكرتير مكتبه بالكتب والأوراق التى يريدها، وبعد ذلك استقبل فؤاد إبراهيم، مدير عام الأهرام، وعبدالله عبدالبارى، مدير الإعلانات، والمهندس السيد ياسين الذى تولى الإشراف على تنفيذ مشروع مبنى الأهرام الجديد وعلى حمدى الجمال، مدير تحرير الأهرام، وبعد كلمات قصيرة وسريعة وقف هيكل، وغادر مكتبه لآخر مرة متجها إلى صالة التحرير لتوديع المحررين.

من المفارقات أن يغادر هيكل هذا المكتب يوم الثانى من فبراير 74 ولا يعود إليه إلا يوم 7 أكتوبر الماضى 2014 بعد 40 سنة وثمانية أشهر، فى خلال زيارته الاحتفالية التى أقامها رئيس الأهرام الأستاذ أحمد النجار، تحت عنوان «رد الجميل». وقد توالى على مكتب الأستاذ فى خلال هذه الفترة: عبدالقادر حاتم، وإحسان عبدالقدوس، ويوسف السباعى، وإبراهيم نافع، وأسامة سرايا، وعبدالعظيم حماد، ومحمد عبدالهادى علام، وعبدالناصر سلامة، وحاليا عبد الهادى علام. ورغم أن على حمدى الجمال وأحمد بهاء اللذين كانا من بين من توليا رئاسة تحرير الأهرام فإنهما لم يجلسا على مكتب هيكل فى غرفته بالدور الرابع. أما مكتب رئيس مجلس الإدارة، فقد توالى عليه خلال نفس الفترة الأساتذة عبدالله عبدالبارى وإبراهيم نافع (شغل مكتبى هيكل كرئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة) وصلاح الغمرى، ومرسى عطاالله، ولبيب السباعى، وعبدالفتاح الجبالى، وممدوح الولى، وحاليا أحمد السيد النجار).

فى الساعة الثانية بعد الظهر دلف الأستاذ هيكل من الباب الذى يفصل بين الجناح الذى يضم مكتبه ومكاتب سكرتيره وأرشيفه وبين صالة التحرير متجها كعادته فى كل السنين التى أمضاها منذ الانتقال إلى المبنى الجديد إلى مائدة «الديسك المركزى» التى يعقد فيها الاجتماع اليومى مع أعضاء الديسك لمناقشة اختيارات الصفحة الأولى وأهم الأخبار والموضوعات. هذه المرة كانت مائدة الديسك المركزى قد تحولت إلى ما يشبه مدرج الاستاد من كثرة عدد الذين توافدوا من كل أقسام الصحيفة، ووقفوا فى الانتظار، فى الوقت الذى سمع فيه صوت أقدام الزاحفين الجدد الذين بلغهم وصول الأستاذ، فتركوا كل ما فى أيديهم، وجاءوا صامتين.

اتجهت العيون ناحية الأستاذ، وهو يقترب فى الوقت الذى لف فيه الجميع صمت عميق، واختار الأستاذ مقعدا قريبا على رأس المائدة لم يسبق أن تعود الجلوس عليه، وما إن جلس، وقبل أن يفتح هيكل فمه سبقه الأستاذ ممدوح طه، رئيس قسم الأخبارـ رحمه الله- قائلا، وهو يحاول التغلب على مشاعره: يا أستاذ هيكل، يعز علينا... وقبل أن يكمل ممدوح جملته قاطعه هيكل بحدة قائلا: «لا لا لا، بلاش كلام فارغ.. إنت حتقول لى خطبة عصماء؟.. بلاش الكلام الفارغ ده».

وسكت ممدوح طه من المفاجأة، وصمت الجميع، ومضى هيكل قائلا: «المهم أن تكملوا، فهذه مؤسستكم وداركم، وأنا لى 16 سنة ونصفا رئيس تحرير الأهرام، وأريدكم أن تحافظوا على وحدتكم، لأنى بصراحة خايف عليكم من داخل الأهرام، وليس من خارج الأهرام. وإذا تصور أحد أنه يستطيع أنه يضرب ده بده، فأنتم جميعا ستخسرون».

قلت وأنا أحاول السيطرة على مشاعرى: «أستاذ هيكل، إحنا بنتكلم وكأننا بنطوى صفحة وانتهت فى حياة الأهرام! ألا يمكن أن أن تكون إجازة قصيرة تعود بعدها إلينا إن شاء الله؟»، قال بنصف ابتسامة، وقد هدأت عصبيته: «بالنسبة لى صفحة وانتهت، ولا يمكن أن أرجع».

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