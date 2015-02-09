المعركة مستمرة!

لم تعد «الثورة مستمرة» كما شاء لها جماعات من الشباب والرومانسيين واليساريين، وأحيانا من بقلوبهم مرض عضال. ولكن من شاء أمرا مستمرا فى مصر فليكن، «المعركة المستمرة» ضد الجهل والمرض والتخلف الفكرى والفقر بأنواعه المختلفة، فهذه حاضرة معنا نعيها منذ خرجنا من العصور الوسطى العثمانية، ولكننا لم نتمكن أبدا من تجاوزها. حانت الساعة ربما، أو الفرصة جاءت إذا أردنا، ولكنها مغلفة بحرب من نوع آخر، لنقل إنه معركتنا ضد الإرهاب، التى بات الانتصار فيها مفتاحا لا بد منه للانتصار فى كل المعارك الأخرى.

وخلال العقود الأربعة الماضية مرت مصر بثلاث موجات من الإرهاب: الأولى جاءت فى سبعينيات القرن الماضى، وللمفاجأة فى أعقاب نصر أكتوبر الكبير فى شقيه العسكرى والدبلوماسى، حينما توالت أحداث الفنية العسكرية، واغتيال الشيخ الذهبى، وظهور الجماعات الإسلامية والجهادية والتكفير والهجرة، وكلها خرجت من عباءة الإخوان المسلمين. عاث هؤلاء فى البلاد فسادا حتى جرى اغتيال الرئيس السادات، فكانت المواجهة التى انتهت بدخول الجحور من ناحية، ودخول البرلمان من ناحية أخرى!. والثانية جاءت فى تسعينيات القرن الماضى أيضا، وللمفاجأة فى أعقاب انتصار آخر للجيش المصرى عندما اشترك فى تحالف دولى وإقليمى لتحرير الكويت.

بدأت الموجة فى عام ١٩٩٢ وانتهت مع حادث الأقصر المروع فى عام ١٩٩٧، كانت فيها مواجهة كبيرة، دخل فيها الإرهابيون إلى الجحور مرة أخرى تحت مظلة المراجعة، كانت فى أقلها أصيلة، وفى أغلبها تقية!. والثالثة هى التى نعيش فيها الآن، وللمفاجأة أيضا جاءت بعد الانتصار الكبير لتحالف الشعب والقوات المسلحة على جماعة الإخوان المسلمين وحكمها، ووضع خارطة لطريق مختلف عن ذلك الذى أرادت الجماعة أن تأخذ البلاد إليه، جوهره باختصار «التنمية المستمرة».

الخط الرابط بين الموجات الثلاث هو أن الإرهاب ينشط بعد كل انتصار حققناه، وكأنه نوع من «الندّاهة» التى تريد أن تخطفنا إلى جب عميق لا تخرج البلاد منه أبدا إلا بعد أن تصير مثل أفغانستان أو باكستان أو السودان أو إيران أو الصومال، أو أيا من الطبعات المختلفة للإرهاب الدينى. وفى الموجتين الأولى والثانية انتصرت الدولة، ولكن عودة الإخوان ومن خرج من عباءتهم إلى الجحور كانت أشبه بتلك الفيروسات التى ما إن يواجهها جهاز المناعة فى الجسم، فإنها تكمن انتظارا ليوم آخر تستعيد فيها عدوانيتها المميتة.

معضلتنا هذه المرة أن الدولة تخوض هذه المعركة ومناعتها فى أقل حالاتها قوة بعد ثلاث سنوات من «الثورة» حتى إن السيد وزير الاستثمار ذكر فى تصريح له مبشرا أن البلاد إذا صارت الأمور على ما يرام بالطبع سوف يصل معدل النمو فيها إلى ٦٪ مع حلول عام ٢٠٢٠، أى بعد خمس سنوات. من يتذكر أن ذلك كان معدل النمو المصرى فى عام ٢٠٠٦ سوف يدرك أننا أضعنا عقدا ونصفا، ولكن كما يقال أن تصل متأخرا إلى الهدف أفضل كثيرا من ألا تصل على الإطلاق. ولكن حتى هذا الوصول المتأخر لن يكون ممكنا ما لم يتم الانتصار على الإرهاب، وتحرير سيناء منه بالكامل.

هنا نعود فورا إلى حديثنا السابق يوم الأحد الماضى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والفريق أسامة عسكر، والذى كان جوهره أن الجيش المصرى يخوض معركة من نوع جديد تختلف عن المعارك التى خاضها من قبل. الواضح أن الرئيس يدرك تماما أن المعركة ليست أمنية فقط، ومن ثم فتح عددا من الجبهات الضرورية فى إصلاح الخطاب الدينى، وبالطبع فى التنمية خاصة فى سيناء. الأساس حتى الآن فى هذه المواجهات هو تعبئة المؤسسات المصرية العامة والخاصة لكى تقوم بدورها، وللأسف فإن أيا منها لم يقم بمبادرة فارقة فى الأمر أكثر من التصفيق للرئيس. ولكن المعارك الكبرى، خاصة على المستوى الاستراتيجى، تحتاج وقتا وإلحاحا وشرحا وتغييرات هيكلية فى البنية التعليمية والمعرفية فى البلاد. الفريق من ناحيته أخذ أول خطوات التغيير فى المواجهة عندما بات على رأس قيادة موحدة للحرب ضد الإرهاب شرق قناة السويس. وللتذكرة فقط فإن أول خطوات النجاح أن نركز الجهد فى قيادة تواجه مهمة ملحة، وعندما أدركنا بعد هزيمة يونيو أن التفوق الإسرائيلى فى الجو يحتاج تطويرا فى الدفاع الجوى، جرى إنشاء هذا السلاح والقيادة لكى تتجمع فى يدها واحدة من أهم وأخطر أدوات معركة العبور العظيمة.

ولكن القيادة الموحدة ليست إجراء تنظيميا فقط، ولكنها أيضا إبداع عسكرى للمواجهة مع عدو له خصائصه وقدراته وتحولاته. هنا فإن طبيعة المعركة ليست مع خصم متفوق فى القوة النيرانية، ولا هو مستحوذ على قاعدة شعبية، ولا حتى لديه أعداد هائلة من المقاتلين. ما لديه هو مزيج من السرعة فى الكر والفر، والإرهاب بالمعنى الحرفى للكلمة، وهو بث الخوف الشديد فى قلوب السكان حتى يصيروا رهينة يختطفها فى عقلها وقرارها. هو يحول ضعفه إلى قوة بشراسته، واستهدافه الأهداف الناعمة Soft Targets التى تجعل من كل مواطن هدفا للقتل والحرق وقطع الرؤوس. مواجهة ذلك فى العلم العسكرى تدخل فى نطاق ما هو معروف بتعبير Counter Terrorism، وهو ما يختلف عن الحروب النظامية التى عرفناها، وحتى حروب العصابات التى عرفت فى الجزائر وفيتنام. فى هذين النوعين الأخيرين هناك عنصر مهم هو «الردع» لأن كليهما يستخدم العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة، ومن ثم فإن الحياة من أجل تحقيق الهدف ضرورية، أما فى الحرب ضد الإرهاب فإن هذا العنصر غائب، لأن الموت فيه يعنى ذهابا مؤكدا إلى الجنة! مثل هذا الضلال يخلق اختلافا آخر، وهو أنه لا يجعل هناك نافذة للتفاوض أو الدخول فى مصالحة، أو الاستيعاب فى نظام سياسى ديمقراطى، كما يعتقد ليبراليون فى مصر وخارجها. لاحظ هنا ما جرى بالنسبة للشهيد الطيار الأردنى الذى حاولت السلطات الأردنية أن تستبدله بعدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، فكانت المعرفة أنه جرى إحراقه حتى قبل أن تبدأ المفاوضات.

المعركة ضد الإرهاب هى أن تذهب إلى الإرهابى وتقتله، وهو ما يعنى معلومات كثيرة تحتاج تعاونا سكانيا واسعا وقدرات تكنولوجية فائقة، كما يعنى سرعة كبيرة فى الحركة تجعل القتل فى ذات لحظة الحصول على المعلومات أو كما يقال On Time. وفى نفس الوقت يحرم الإرهابيون من الحصول على أهداف ناعمة ساعة اتخاذ توجه دفاعى ساكن أو Static Defense وهو ما شاهدناه فى حوادث الفرافرة وكرم القواديس والعريش. الحرب ضد الإرهاب إذن هى حرب هجومية بامتياز، وتعتمد على الحركة التى تسبق حركة الخصم بوضوح، وهى فى حالتنا تحتاج قدرا كبيرا من التعاون الدولى الذى يتيح قدرات استخبارية وتكنولوجية من قوى دولية وإقليمية تحارب نفس العدو الذى نحاربه. مثل هذا ربما يحتاج تغييرات فى التوجه العسكرى Military Doctrine الذى نتبناه، ولكن تلك قصة أخرى، ربما يكون لها مكان آخر، والثقة بالقيادة فى كل الأحوال بلا حدود