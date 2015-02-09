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سفير مصر السابق بروسيا: الربيع العربي أربك السياسات الروسية الخارجية في المنطقة

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سفير مصر السابق بروسيا: الربيع العربي أربك السياسات الروسية الخارجية في المنطقة سفير مصر السابق بروسيا: الربيع العربي أربك السياسات الروسية الخارجية في المنطقة

عزت سعد سفير روسيا السابق

أكد عزت سعد سفير روسيا السابق أن التغطية الإعلامية لزيارة بوتين للقاهرة مبالغ فيها، موضحًا أن هناك رصيد ضخم لروسيا لدى الشعب المصري، والعلاقة بين روسيا ومصر قوية منذ الخمسينات.

وأكمل سعد خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم أن مايربط موسكو بالقاهرة المصالح فقط وليس العاطفة، مشيرًا إلى أن روسيا تبحث عن شريك أساسي لها في المنطقة لمحاربة الإرهاب.

وأضاف سعد إلى أن الربيع العربي أربك السياسات الروسية الخارجية في المنطقة.

وتابع سفير السابق بروسيا أن روسيا تسعى إلى توطيد علاقتها بمراكز القوى في الشرق الأوسط، خاصة بعد أزمة أوكرانيا.

وشدد سعد أن روسيا تسعي إلى دعم صادرات السلاح في الشرق الأوسط.

وأتم أن توطيد العلاقة بين روسيا ومصر لا يؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية، مشددًا أن استقرار الشرق الأوسط يعود بالفائدة والنفع على روسيا.

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