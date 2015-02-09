محافظ الجيزة: «حرام عليكم يا جماعة.. استخدموا ديتول»

قام الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة الجديد، في ثاني يوم عمل له، بجولة تفقدية مفاجئة في الساعة السابعة والنصف صباح الإثنين، بعد وصوله مكتبه، حيث زار 3 مدارس.

ورافقت «المصري اليوم» المحافظ في جولته، بصحبة بثينة كشك، مديرة التعليم بالمحافظة، وبمجرد خروج المحافظ من مبنى المحافظة فوجئ بحفر في الرصيف، ومخلفات بناء ملقاة حول المبنى، وخروج أسلاك من كابل التليفون الملاصق، ما أثار استياءه، مطالبا بتسوية الأرصفة حتى يستطيع الرجل العادى المشى دون أن تنكسر قدماه، على حد قوله.

وشارك العادلى الطالبات فى طابور الصباح بمدرسة هشام شتا، ووقع بدفتر الزائرين، ثم تفقد حمامات المدرسة التى وجدها مغلقة، فطلب فتحها، ففوجئ بعدم نظافتها، فوجه حديثه للمسؤولة عن النظافة بالمدرسة قائلا: «حرام يا جماعة لازم تحطى ديتول»، ثم استطرد موجها حديثه لرئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة: «لا يمكن هتعلموا الطلاب النظافة وإنتوا مش بتمارسوها قدامهم».