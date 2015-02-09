«العليا للانتخابات»: لا يمكن منع «عز» من الترشح

قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إنه لا يمكن منع أى مواطن من الترشح لانتخابات مجلس النواب، طالما أن صحيفة حالته الجنائية بيضاء، ولا توجد ضده أحكام قضائية، ولا يوجد شىء يشينه، موضحة أن أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، سيعامل مثل غيره من المرشحين، إذا استوفى الشروط. وشددت المصادر على أن القرار النهائى للجنة التى ستبحث فى أمور أخرى مثل «حُسن سمعة» المرشح، والتى تحكمها التقارير الأمنية، وشهادة حسن السير والسلوك الموقعة من اثنين من الموظفين، ومن حق المُرشح المستبعد الطعن أمام القضاء الإدارى.

فى السياق نفسه، قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن 2109 مرشحين تقدموا بأوراقهم فى اليوم الأول، وإن جميع المحافظات الحدودية شهدت إقبالاً لافتاً.

وشهدت مقار اللجان العامة تبايناً بين الإقبال المحدود والمتوسط والكثيف، الأثنين ، وأغلقت محكمة شمال القاهرة أبوابها أمام وسائل الإعلام، وفرضت قوات الأمن كردوناً لمنع دخول الصحفيين، فيما ظل رئيس اللجنة بمحكمة جنوب القاهرة فى انتظار توافد المرشحين، ولم يتجاوز عددهم 30 مرشحاً بعد مرور 3 ساعات، واشتكى بعض المرشحين من بطء إجراءات استخراج شهادات القيد فى جداول الناخبين، بينما تأخر فتح باب التقديم بالمنيا بسبب الزحام بين المرشحين.

وعلى صعيد التحالفات، حصلت «المصرى اليوم» على عدد من أسماء مرشحى قائمة «فى حب مصر»، التى وجهت ضربة قوية لعدد من التحالفات، حيث استقطبت السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر السابق، من «صحوة مصر»، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، من تحالف «الوفد المصرى»، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، المنسحب من ائتلاف الجبهة المصرية، والذى كان يتفاوض للانضمام إلى تحالف الوفد مع حزبى المؤتمر والتجمع، فضلاً عن محاولة عدد من الأعضاء السابقين بالقائمة التى كان يعدها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الانضمام إلى «فى حب مصر» بعد تفكيك قائمتهم وعدم استكمالها.

وقال المستشار نصرالدين شعيشع، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، إن اليوم الثانى لفتح باب الترشح شهد إقبالا كثيفا من قبل المرشحين، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه تم تلاشى ما حدث فى اليوم الأول من زحام وتدافع، وأن اليوم الثانى أقل حدة، مشيرا إلى أن تعليمات اللجنة العليا للجان استلام الأوراق هى تنفيذ القانون.