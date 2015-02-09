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بالفيديو.. «الحسيني» يهاجم «الداخلية»:«بها عناصر فساد وعلى رأسها رجل لا يصح أن يكون»

  • مصر
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قال الإعلامي يوسف الحسيني إن على رأس وزارة الداخلية «رجل لا يصح أن يكون»، مؤكدًا أن المؤسسة الشرطية لا تزال تحوي عناصر فساد.

وأوضح، في برنامجه «السادة المحترمون»، على قناة ONTV، مساء الاثنين: «حد يجي يقولي أنت عايز تهدم الداخلية، بقولكوا ايه النغمة دي لا بتخوفنا ولا بتقلقنا خالص ولا صفحة فيس بوك هتهزنا، ولا بنخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز ولا الترهيب خالص، محدش عايز يهدم مؤسسة من مؤسسات بلاده، بلاش بقا كلام جاهل وكلام عبيط».

وأضاف: «الداخلية ككل لأ، واضح إن الداخلية على رأسها رجل لا يصح أن يكون، موجود في هذه المؤسسة تحت أي ظرف من الظروف، مازال بها عناصر فساد؟ آه، في رأيي المتواضع 10-15% فساد، لكن على ما يبدو وبالتعبير اللي طول عمرنا بنقوله من واحنا أطفال.. السيئة تعم».

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