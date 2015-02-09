بالفيديو.. عمر جابر: قررت عدم اللعب للزمالك مجددًا.. وأتمنى من تسليمي عقودي

أكد عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الزمالك أنه اتخذ قرارًا بعد المشاركة في لقاء إنبي بالأمس وهو في الحافلة الخاصة بالفريق خلال طريقها لملعب الدفاع الجوي.

وشدد عمر على أنه لديه شيك من النادي يستحق الصرف منتصف فبراير المقبل، لكنه أكد أنه لن يصرفه وسيعيده لنادي الزمالك، مطالبًا الإدارة بالحصول على هذا الشيك ومنحه عقده لأنه يرفض الاستمرار مع الفريق خلال الفترة الحالية بسبب حالته النفسية وعدم قدرته على التعامل مع بعض اللاعبين بالفريق بعد هجومهم عليه.

وأبدى عمر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هنا العاصمة” حزنه من هجوم بعض لاعبي الفريق الأبيض عليه، حيث اتهموه بتشويه صورتهم أمام الجماهير في حالة ما كان يعلم بوجود ضحايا ولم يخبرهم

وشدد اللاعب على أنه توجه للجماهير عندما هتفوا له وطالبهم بعدم الهتاف ضد الفريق، مؤكدًا أن لاعبي الزمالك لم يكونوا على علم بوجود وفيات في أحداث الشغب التي نشبت قبل مباراة الفريق مع إنبي، مشيرًا إلى أنه اتخذ قراره بعدم اللعب بسبب حالته النفسية.

وأكد عمر أنه سيسعى بدون شك لمساعدة أسر الضحايا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محيط ستاد الدفاع الجوي شهد أحداث عنف قبل مباراة الزمالك وإنبي، سقط على أثرها 19 فرد من جمهور نادي الزمالك.

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