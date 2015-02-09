بلاغ بالنصب ضد صاحب بازار سیاحى بأسوان عقب جمعه 8 مليون جنيه من مواطنين

تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد مصطفى إخطاراً من العميد أسعد الذكير مدير المباحث يفيد بإبلاغ 8 أشخاص أغلبهم مرشدين سياحيين وعاملين فى قطاع السياحى ومن بينهم مدرس يتهون فيه أنور.أ.أ صاحب بازار لوتس للعطور بطريق السادات دائرة قسم أول أسوان ،و محمود. ع. د 28 سنة مدير شركة لوتس للعطور بالنصب عليهم و إستيلائهم على مبلغ مالى قدره مليون ونص لتوظيفه فى أعمال سياحية.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث أسوان والعقيد جودت عبدالجبار وكيل المباحث بالأشتراك مع ضباط مباحث قسم أول برئاسة الرائد أحمد خلف الله وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى خلال ساعة من تقديم البلاغ وأقر أنه أشترك مع الأول فى جمع الأموال .

ومن ناحية أخرى تقدم عدد آخر ببلاغات جاء فيها إن المتهم الأول بدء فى جمع الأموال من ضحاياه لتشغيلها منذ حوالى عامين ونصف مقابل تسليمهم مبلغ شهرى حوالى 1600 جنيه على كل 10 الأف جنيه بواقع 16% من المبلغ المدفوع له من خلال تشغيلها فى أعمال سياحية و تجارة العملة فى السوق السوداء وجمع مبالغ أخرى تبلغ حوالى 7 مليون جنيه وبأختفاءه أثار الشكوك حوله وتبين أنه غادر محافظة أسوان متجهاً إلى القاهرة .

وكلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بملاحقة المتهم الأول وتكثيف الجهود للقبض عليه ، وحرر المحضر رقم 1398 جنح قسم أول أسوان .