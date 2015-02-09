مصرع مسجل سرقات فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بقنا‎

لقى مسجل سرقات عامة مصرعه إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء ضبطه وإحضاره بقرية السمطا بمركز دشنا.

وكشفت تحريات العميد أسامة عايش مدير المباحث الجنائية أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز دشنا بتنفيذ قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المدعو ” محمد . ح . م ” 25 سنة والمتهم بقضية سرقات عامة.

وفوجئت القوة بقيام المتهم بمعاونة أبن عمه بإطلاق النيران على القوة فبادلتهم النيران ما نتج عنه مصرع المتهم متأثرًا بإصابته بطلقات نارية وتم ضبط بندقية ألية وعدد 7 طلقات نارية كانت بحوزته.

وتمكن المتهم الثانى من الهروب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.