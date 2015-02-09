أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع مسجل سرقات فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بقنا‎

Google+ Print
مصرع مسجل سرقات فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بقنا‎ مصرع مسجل سرقات فى تبادل إطلاق نيران مع الشرطة بقنا‎

جثة

لقى مسجل سرقات عامة مصرعه إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء ضبطه وإحضاره بقرية السمطا بمركز دشنا.

وكشفت تحريات العميد أسامة عايش مدير المباحث الجنائية أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث مركز دشنا بتنفيذ قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المدعو ” محمد . ح . م  ” 25 سنة  والمتهم بقضية سرقات عامة.

وفوجئت القوة بقيام المتهم بمعاونة أبن عمه بإطلاق النيران على القوة فبادلتهم النيران ما نتج عنه مصرع المتهم متأثرًا بإصابته بطلقات نارية وتم ضبط بندقية ألية وعدد 7 طلقات نارية كانت بحوزته.

وتمكن المتهم الثانى من الهروب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا