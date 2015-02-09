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حلوى الباباز المنزلي

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حلوى الباباز المنزلي حلوى الباباز المنزلي

الإثنين 09-02-2015 12:53

يعتبر الباباز من أشهر حلويات مطبخ شمال إفريقيا، تقدم مدونة الطعام والطهي منار مجدي طريقة عمل عجينة الباباز المنزلي اللذيذة خصيصا لمطبخ "سيدتي.نت" 

 

المقادير

2 ملعقة كبيرة خميرة.

500 جرام دقيق.

رشة ملح.

100 جرام زبدة سائلة

½ كوب حليب.

½ كوب كريمة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

مقادير الشربات الخفيف:

1 كوب سكر

½ كوب ماء

½ كوب عصير برتقال.

 

 

طريقة التحضير:

1. توضع جميع مقادير الشربات على النار دون تقليب وتترك لتغلي لمدة  10 دقائق وتترك لتبرد تماما.

2. تُخلط جميع المقادير الجافة معا وتترك جانيا

3.  تٌخلط المقادير السائلة جيدا قم تُضاف لخليط الدقيق وتُعجن جيدا لمدة 10 دقائق ثم تترك في مكان دافئ لتختمر لمدة 30 دقيقة ثم توضع في قالب المجوف أو في قالب المافن ثم تترك لتختمر 10 دقائق أخرى قبل خبزها في فرن ساخن لمدة 25 – 30 دقيقة .

4. تخرج من الفرن ويُقطع الجزء العلوي بالسكين ثم يُضاف لها الشربات البارد مباشرة وتترك جانبا لتبرد قبل إضافة الكريمة والفاكهة .

 

 

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