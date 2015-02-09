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قوات الأمن تكثف جهودها لضبط سيارة إسعاف وسيارة قمامة قبل تنفيذهما عملية إرهابية

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قوات الأمن تكثف جهودها لضبط سيارة إسعاف وسيارة قمامة قبل تنفيذهما عملية إرهابية قوات الأمن تكثف جهودها لضبط سيارة إسعاف وسيارة قمامة قبل تنفيذهما عملية إرهابية

اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر

كثفت مديرية أمن شمال سيناء من جهودها لضبط سيارة إسعاف وسيارة تابعة لشركة كير سيرفيس لنقل القمامة بعد ورود معلومات للأجهزة الأمنية عن إختفاء السيارتين لاستخدامهما فى تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة فى شمال سيناء.

وأكد مصدر أمنى أن هناك تعليمات مشددة بالبحث عن سيارة إسعاف وسيارة نقل قمامة وسرعة ضبط السيارتين قبل تنفيذهما أى عمليات ضد المقرات الأمنية.

وأضاف المصدر أن جميع الأكمنة الثابتة والمتحركة تلقت أوامر بتفتيش السيارات والبحث عن السيارتين.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بإختفاء سيارة إسعاف وسيارة نقل قمامه تابعة لشركة كير سيرفيس من قبل مجهولين لإستخدامهما فى استهداف المقرات الأمنية فى سيناء.

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