الأوقاف: لن يُسمح لغير خريجي الأزهر بالخطابة

أعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني وكيل أول وزارة الأوقاف أنه لم ولن يسمح لغير خريجي الأزهر والحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية في التخصصات الشرعية والعربية بالخطابة.. مشيرًا إلى أن القطاع على موقفه الثابت الراسخ في ذلك، وأنه لم يعقد أي صفقات سرية مع أي جهة أو فصيل، ولن يكون ذلك أبدًا.

كما أكد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة لا تقصي أحدًا من أبناء الوطن إلا إذا ارتكب جرماً في حقه، وأن العبرة بمدى التزام من تنطبق عليه شروط استخراج تصريح الخطابة بالضوابط التي حددها القطاع الديني في التصريح وأن جهات التفتيش التابعة للوزارة ستتابع بدقة، وباستثناء أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، لن يستخرج أي تصريح إلا باختبار أو مقابلة علمية مع رئيس القطاع الديني، وأن الوزارة لديها سلطة إلغاء التصاريح المؤقتة في أي وقت فور ثبوت أي مخالفة لتعليماتها وقواعدها.

من جانب أخر، كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة بأن يكون على رأس قافلة دعوية من عشرة أئمة من وزارة الأوقاف بمساجد دار السلام بالقاهرة لإلقاء خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “خطورة النفاق والكذب وضرورة التنشئة على الصدق ومكارم الأخلاق”، وهو الموضوع الموحد بجميع مساجد الجمهورية هذا الأسبوع.

كما يقوم فضيلة وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة بافتتاح مسجد “الإخلاص” ضمن خطة المساجد العشرة التي يتم افتتاحها الجمعة القادمة.

أ ش أ