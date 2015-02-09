الأمم المتحدة تؤجل الكشف عن مقر مفاوضات الحوار الليبى.لأسباب أمنية

أكد برناندينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه لن يتم الكش عن مقر محادثات الحوار السياسي،والمقرر عقدها هذا الاسبوع داخل ليبيا، إلا قبل ساعات من موعد عقدها لأسباب أمنية.

وقال ليون .إن الوضع على الأرض يمكن أن يوصف بطرق كثيرة مختلفة. إن معظم الليبيين يدفعون ممثليهم السياسيين والميليشيات إلى التفاوض. في بعض الحالات هناك أقلية، وإن كانت أكثر ضجيجا وتحمل سلاحا وتتمتع بالقوة، معارضة لذلك. إن غالبية الشعب الليبي يريد سلاما وحوارا وحلا سياسيا ولكن ليس كل الشعب. يتمثل التحدي أمامنا في ضمان أن هذه الأغلبية ستحصل على دعم كاف من المجتمع الدولي لتنتصر أمام الأقلية.”

ومن ناحية اخرى يشهد الأسبوع الحالي أيضا حلسات حوار مواز ،ويضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف.