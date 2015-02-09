أحمد موسى: حمدين صباحي نصب نفسه نائبًا عامًا وخطابه مثل العصابة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حمدين صباحي قال في إحدى الجرائد، تعليقًا على حادثة استاد الدفاع الجوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤول عن دم ضحايا الوايت نايتس، مطالبًا «السيسي» باتخاذ موقف سريع وحازم لوقف هذه المجازر، وقال إنه يريد دولة تحقق الكرامة الإنسانية والعدالة، ووجه سؤالا لرئيس الجمهورية قائلا، لماذا الدم المصري رخيص؟

وأضاف، في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين: «ملخص كلام حمدين صباحي أن الدولة ترتكب مجازر، ويجب أن تغير مسارها، فالأستاذ حمدين نصّب نفسه نائبًا عامًا، فهو لن يتغير أبدًا، فهو وغيره مثل أيمن نور هم عملاء للأمريكان، وحديث حمدين يصب في خانة الجماعة الإرهابية، فهو يقول نفس خطابهم، ولا يختلف حديثه إطلاقًا عن البيان الذي قاله محمد محسوب والعصابة الإرهابية في الخارج».

واستطرد: «أثبت الطب الشرعي أن سبب وفاة الناس في استاد الدفاع الجوي هو الاختناق، ولم يتم ضرب أحد، ولم يتم دهس أحد، فعندما يتحدث أحد عن اتهامات يوجهها لجهاز الدولة فهو يهدد الدولة بأكملها».