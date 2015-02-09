أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«التعليم» تبدأ تلقي طلبات المعلمين الراغبين في تصحيح الامتحانات

  • مصر
  • 31
Google+ Print

قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنه «سيتم إتاحة استمارة (1) سري لجميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، الخاصة بتسجيل بيانات العاملين بالمدارس بمراحل التعليم الثانوي والإعدادي على مستوى الجمهورية للمشاركة في تصحيح الامتحانات».

وأضاف «سعد»، في بيان للوزارة، الإثنين، أن أعمال تقدير الدرجات للعام الحالي، إلى جانب تسليمها للجان إدارة امتحان الثانوية العامة كل فيما يخصه، بالإضافة إلى طباعة الاستمارة وتقديمها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية