«التعليم» تبدأ تلقي طلبات المعلمين الراغبين في تصحيح الامتحانات

قال محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إنه «سيتم إتاحة استمارة (1) سري لجميع المدارس والإدارات والمديريات التعليمية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، الخاصة بتسجيل بيانات العاملين بالمدارس بمراحل التعليم الثانوي والإعدادي على مستوى الجمهورية للمشاركة في تصحيح الامتحانات».

وأضاف «سعد»، في بيان للوزارة، الإثنين، أن أعمال تقدير الدرجات للعام الحالي، إلى جانب تسليمها للجان إدارة امتحان الثانوية العامة كل فيما يخصه، بالإضافة إلى طباعة الاستمارة وتقديمها.