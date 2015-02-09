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«البترول»: مفاوضات لنقل الغاز الإيراني إلى مصر

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قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية إن تسعى لإقناع العراق بربط حقول إنتاج الغاز فى إيران بخط الغاز العربى، المقرر إقامته بين الأردن والعراق ومصر، لنقل الغاز الإيرانى لمصر سواء من أجل تخصيصه لاحتياجات السوق المحلية، أو تحويله إلى غاز مسال فى الوحدات المخصصة لذلك وتصديره عبر الموانئ. وأضاف المصدر: «المفاوضات تتم حاليا بين الأطراف المعنية، وإيران لديها أكبر مخزون فى العالم من الغاز الطبيعى بتقديرات تصل لـ 33.6 تريليون متر مكعب من الغاز».

وقال د. صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول السابق: «يمكن استيراد الغاز من إيران، وتكلفة الغاز المستورد عبر الأنابيب أقل من استيراد الغاز المسال».

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