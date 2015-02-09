القاهرة تتفوق على المحافظات فى سرقة الكهرباء

وزارة الكهرباء والطاقة ذكرت أن «حملات موسعة شنتها شرطة الكهرباء بالتنسيق مع شركات الكهرباء، السبت الماضى، على مستوى الجمهورية، كشفت أن محافظتى القاهرة والجيزة كانتا الأكثر تعرضاً لسرقة التيار الكهربائى». وقالت الوزارة فى بيان: «تم ضبط 1641 حالة فى القاهرة والجيزة وحدهما، بينما جاءت بورسعيد المحافظة الأقل بـ4 حالات فقط».

وأسفرت الحملات- بحسب الوزارة- بالقاهرة والمحافظات عن «ضبط 5411 حالة سرقة ومخالفة لشروط التعاقد، وتحصيل غرامات بلغت 3 ملايين و33 ألفا و238 جنيها». واحتلت محافظة الفيوم المرتبة الثانية، حيث تم ضبط 562 حالة سرقة ومخالفة، تليها محافظة الإسكندرية بـ501 حالة، ومحافظة بنى سويف بـ304، والبحيرة بـ300 حالة، والمنيا وأسيوط بـ200 حالة لكل منهما، والدقهلية بـ195 حالة.

وتم ضبط 190 حالة سرقة تيار كهربائى فى الشرقية و153 فى الغربية، وفى سوهاج170 قضية، وقنا 129 حالة، و30 فى الأقصر و23 فى البحر الأحمر، و10 فى جنوب سيناء و19 فى الإسماعيلية و7 فى السويس، و36 فى دمياط، و20 فى العاشر من رمضان، و125 حالة فى المنوفية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه المجلس القومى للطفولة والأمومة عن أن «القاهرة تصدرت المرتبة الأولى فى بلاغات العنف الواردة بواقع 82 بلاغا، وفى المرتبة الثانية كانت بلاغات محافظة الجيزة بواقع 36 بلاغا».

وقالت عزة العشماوى، أمين عام المجلس: «استقبال خطوط نجدة الأطفال بالمجلس 303 بلاغات لوقائع عنف وانتهاك لحقوق الطفل خلال يناير الماضى، حيث تصدَّر العنف البدنى المرتبة الأولى بعدد 210 بلاغات، بينما جاءت فى المرتبة الثانية حالات العنف المعنوى بعدد 55 بلاغاً».