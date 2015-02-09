أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير سوداني: مساعد «البشير» لن يقدم تنازلات في واشنطن

Google+ Print

أعلن وزير سوداني أن الحوارات التي سيجريها مساعد الرئيس إبراهيم غندور، مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية بواشنطن «لن تتضمن تنازلات عن ثوابتنا الوطنية».

وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال مصطفى عثمان رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ووزير الاستثمار إنه «منذ زمن بعيد لم تدع واشنطن شخصية سودانية على مستوى مساعد الرئيس لزيارتها، ما يعني أن هناك مراجعة لسياساتها تجاه السودان».

وفي زيارة نادرة، وصل أمس الأحد، مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، واشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

وأضاف عثمان: «نحن لا ننكر أن الولايات المتحدة دولة عظمى لها تأثير دولي وإقليمي ومحلي، ولا نريد إشعال حرب معها لكن لدينا قضايا نريد حلها عبر الحوار»./وبشأن مطالب بلاده من الإدارة الأمريكية، قال عثمان إن «قضايانا واضحة وهي شطبنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات».

وأضاف أن «مساعد الرئيس غندور ذهب إلى واشنطن بعقل مفتوح لطرح وجهة النظر السودانية والاستماع لوجهة النظر الأمريكية، ولن يكون هناك تنازل عن ثوابتنا الوطنية المعلومة للجميع».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية