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توقف حركة السير طريق “القاهرة-أسوان” بعد محاصرة أهالي قرية البلابيش لكمين الخزان

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توقف حركة السير طريق “القاهرة-أسوان” بعد محاصرة أهالي قرية البلابيش لكمين الخزان توقف حركة السير طريق “القاهرة-أسوان” بعد محاصرة أهالي قرية البلابيش لكمين الخزان

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

توقفت حركة سير السيارات على الطريق الزراعى الشرقي القاهرة أسوان أمام قرية البلابيش على خلفية محاصرة عدد من أهالى قرية البلابيش قبلى كمين الخزان الحدودى احتجاجًا على مقتل شخص منهم خلال حملة أمنية استهدفت ضبط عدد من الخارجين عن القانون والبلطجية ومن صدر بحقهم أحكام قضائية.

وكان كمين الخزان الحدودى بين محافظتى قنا وسوهاج، قد شهد إطلاق كثيفًا للأعيرة النارية وتبادل لإطلاق النيران بين عدد من الخارجين عن القانون و أفراد الكمين، بعد مقتل أحد أفراد عائلة “المناصرة” التابعة لقرية البلابيش بدائرة مركز دار السلام فى حملة أمنية  شنتها قوات أمن سوهاج لضبط عدد من البلطجية ومن صدر بحقهم أحكام قضائية.

وتتصدى الآن قوات الأمن للخارجين عن القانون.

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