الأجهزة الفنية تكشف هوية قاتل شيماء الصباغ والنيابة تأمر بضبطه وإحضاره

توصلت الأجهزة الفنية التي كلفتها النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، لهوية قاتل الناشطة “شيماء الصباغ”، وتم تحديد المتهم وجار ضبطه وإحضاره؛ حيث إحدى كاميرات المراقبة رصدت المتهم أثناء إطلاقه النيران من سلاح خرطوش، كان بحوزته على الشهيدة شيماء، وذلك استكمالا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في الأحداث التي وقعت بميدان طلعت حرب دائرة قسم شرطة قصر النيل، كما اتخذت النيابة عدة إجراءات منها الاستماع إلى 5 أشخاص “سيدتين وثلاثة رجال”، تقدموا من تلقاء أنفسهم للإدلاء بمعلوماتهم حول الحادث.

وظهر من التحقيقات، أن المجني عليها تم نقلها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى بدائرة قسم شرطة قصر النيل، متأثرة بإصابتها بمعرفة إحدى السيدتين، اللتين حضرتا من تلقاء نفسيهما، للإدلاء بمعلوماتهما حول الواقعة.

وأسفرت معاينة فريق من أعضاء النيابة العامة لمسرح الحادث، عن التوصل إلى ستة شهود عيان من أصحاب المحال والمكاتب المتواجدة بمسرح الحادث والعاملين بها، وتم سؤالهم عن معلوماتهم حول وقوع الحادث.

كما أسفرت معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث، عن تواجد ثلاث كاميرات إحداهم خاصة بإحدى شركات الصرافة، وأخرى على أحد العقارات، والثالثة خاصة بإشارة مرور ميدان طلعت حرب، وتم التحفظ عليهم وفحصهم بواسطة أعضاء النيابة العامة والجهات المعاونة.

واستجوبت النيابة العامة 6 متهمين، تم ضبطهم بمعرفة رجال الشرطة وقت وقوع الحادث، وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بعد التأكد من محل إقامته، وتولت النيابة التحقيقات.