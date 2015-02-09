رئيس جامعة الأزهر يؤكد على استقرار الجامعة ويحذر من شائعات الجماعات الإرهابية

أكد رئيس جامعة الازهر الدكتور عبد الحى عزب حالة الاستقرار التامة بكليات الجامعة محذرا من الاشاعات والفتن التى يروجها أرباب الجماعات المعاديه لمصر وأهلها بوقوع اضطرابات بالجامعة.

وأكد عزب فى تصريح له اليوم استقرار العملية التعليمية فى يومها الثالث، موضحًا أن مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تلك الجماعات المتطرفة بالاضطراب بالجامعة إنما هو كذب وافتراء.

كما طمأن رئيس جامعة الأزهر أبناء كل طلاب وطالبات الجامعة على حياة أبنائهم بالجامعة قائلا، “أهالينا الكرام أهل مصر العظماء إعلموا جميعًا أن أبناءكم وبناتكم أمانه فى أعناقنا وأن ماتفعله الجامعة من أجل الهدوء والاستقرار إنما من أجل الحفاظ عليهم حيث تمر العملية التعليمية فى الجامعة بخير ونجاح وتصب فى النهاية لمصلحة الطالب والطالبة

وطالب الطلاب بالحذر من شائعات الجماعات الإرهابية حول الوضع الامنى بالجامعة وأهمية التاكد مما يردده البعض واصفًا ذلك بالهراء.

وقال أناشدكم أن تتخذوا من قول الله تعالى” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” فاتخذوا من هذه الآيه منهاجا حتى لاتصدقوا الاشاعات والفتن.

وكان رئيس جامعة الازهر قد قام بجولات تفقدية على الجامعة والمدن الجامعية وقرر حساب المقصرين عن عملهم.

أ ش أ