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ضبط مسجل جنائي بحوزته سلاح ناري بالوادي الجديد‎

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ضبط مسجل جنائي بحوزته سلاح ناري بالوادي الجديد‎ ضبط مسجل جنائي بحوزته سلاح ناري بالوادي الجديد‎

مدير أمن الوادي الجديد

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد بلاغا يفيد بضبط سلاح ناري وطلقات بحوزة مسجل جنائي بمدينة الخارجة.

وورودت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن حيازة تباع ومسجل جنائي لسلاح ناري ، وتم استصدار إذن من النيابة العامة ، وتشكلت قوة أمنية بقيادة رئيس قسم شرطة الخارجة ، أسفرت عن ضبط  م . ص . س  20 سنة تابع ومسجل جنائي ،ومقيم الخارجة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 ،و3 طلقات نارية من ذات العيار .

وتم تحريز المضبوطات ، وحرر محضر رقم 1024 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015 ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

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