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الأمن القومي النيجيري: سيتم القضاء على “بوكو حرام” خلال 6 أسابيع

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الأمن القومي النيجيري: سيتم القضاء على “بوكو حرام” خلال 6 أسابيع الأمن القومي النيجيري: سيتم القضاء على “بوكو حرام” خلال 6 أسابيع

بوكو حرام

أعلن مستشار الأمن القومي في نيجيريا سامبو داسوكي أن الهجمات المشتركة بين القوات الإقليمية ضد جماعة بوكو حرام ستقضي على كل معسكرات الجماعة خلال ستة أسابيع .

ونقلت “سكاي نيوز” عن داسوكي قوله اليوم الإثنين، “سيتم تدمير كافة المعسكرات المعروفة لـ ” بوكو حرام ” ، وستتم إزالتهم خلال 6 أسابيع “، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الانتخابات التي كان من المفترض عقدها في 14 فبراير لن تؤجل إلى ما بعد 28 مارس.

يذكر أن زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو توعد – في وقت سابق اليوم – بإلحاق الهزيمة بالقوات الإقليمية التي تقاتل جماعته المتشددة في شمال شرق نيجيريا وفي النيجر والكاميرون.

وتقدم قوات تشادية وكاميرونية إضافة إلى قوات من النيجر الدعم للجيش النيجيري منذ أيام عدة ضد الجماعة المتشددة التي يهدد تمردها بنقل النار إلى الدول المجاورة.

أ ش أ

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