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بوتين يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع السيسي لنصف ساعة باستراحة الرئاسة

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بوتين يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع السيسي لنصف ساعة باستراحة الرئاسة بوتين يصل القاهرة ويعقد جلسة مباحثات مع السيسي لنصف ساعة باستراحة الرئاسة

 

لافتات بوتين في الطريق المؤدي إلى دار الأوبرا المصرية

وصل مطار القاهرة الدولي الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” والوفد الرفيع المرافق له ليبدأ زيارته للقاهرة والتي تعد الأولي منذ ١٠ سنوات والتي تستمر يومين.

وكان في استقباله بالمطار الرئيس عبد الفتاح ، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات داخل استراحة رئاسة الجمهورية استغرقت حوالي نصف ساعة وسط إجراءات أمنية مشددة لم يشهد لها مطار القاهرة مثيل من قبل، بعدها اصطحب الرئيس السيسي الرئيس الروسي إلى دار الأوبرا المصرية، حيث يشهد الرئيسان عرضًا ثقافيًا عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية، يليه عشاء خاصا يقيمه الرئيس السيسي للرئيس الروسي.

ومن المقرر إجراء مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس “فلاديمير بوتين” غدًا الثلاثاء ، بحضور الجانبين المصري والروسي، ويعقبها حضور الرئيسين لمراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

ويعقد الرئيسان بعد ذلك مؤتمرًا صحفيًا، يُلقى خلاله كلٌ منهما بيانًا، ثم يُقيم الرئيس مأدبة غداء تكريمًا للرئيس بوتين والوفد المرافق له ثم يغادر متوجهًا إلى المطار وبرفقته الرئيس للتوديع.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يتبادلان الآراء حول تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا الموقف فى كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما من المقرر أن تشهد المباحثات توقيع اتفاقيات اقتصادية واستراتيجية مهمة بين الجانبين المصري والروسي.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أن وفد الرئيس الروسي ضم طائرة أخرى بالإضافة إللى طائرة الرئاسة الروسية، وتم تخصيص فريق من الجوازات لإنهاء إجراءات وصول الوفد الروسي، وكان في استقباله أعضاء السفارة الروسية بالقاهرة.

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