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إزالة 72 حالة تعدٍ بمركز بني مزار في المنيا

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إزالة 72 حالة تعدٍ بمركز بني مزار في المنيا إزالة 72 حالة تعدٍ بمركز بني مزار في المنيا

 

اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا

قاد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا ، يرافقه اللواء أسامه متولي مدير الأمن حملة مكبرة  لإزالة 72 حالة تعد على مساحة 22 فدانا على أراضي أملاك الدولة على البحر اليوسفي حول قناطر ساقوله بمركز بني مزار.
> وأكد المحافظ أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة لإزالة كافة أشكال التعديات بكل صورها والتي منها التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه وجميع المجاري المائية، بهدف الحفاظ على نهر النيل الذي يعد شريان الحياة  من كافة أشكال التعديات والتلوث.

وأضاف المحافظ أنه قد آن الأوان لترسيخ مبدأ هيبة الدولة وفرض سيطرتها على كل الأراضي التي تعرضت للتعدي والتجريف في السنوات القليلة الماضية ، وهي رسالة للجميع تؤكد أن الدولة “عائدة ” وبقوة .

وأوضح أن حملات الإزالة على التعديات مستمرة، وهناك تعليمات واضحة لكافة الأجهزة لمواصلة كل الحملات والضرب بيد من حديد على من يتعدى على أراضي الدولة وكذلك نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك متابعة يومية لتلك الإزالات، ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون وسيتم تنفيذ الإزالات بشكل فورى دون تهاون ، ولن يستثني أحد وسيطبق القانون على الجميع ، وذلك من منطلق حماية أراضينا ومواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظا على حقوق الأجيال المقبلة في المستقبل.

شارك في الحملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ومديرية الري والأجهزة الأمنية بالمحافظة ،لاقتا أن الحملة تأيد وترحيبا واسعا من الأهالي الذين هتفوا “تحيا ” وكذلك “الجيش والشعب إيد واحدة”، وطالبوا بإستمرار حملات الإزالة على كل التعديات.

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