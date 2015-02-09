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اجتماع طارئ لحزب الوفد لمناقشة “تدخل الدولة في العملية الانتخابية”

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اجتماع طارئ لحزب الوفد لمناقشة “تدخل الدولة في العملية الانتخابية” اجتماع طارئ لحزب الوفد لمناقشة “تدخل الدولة في العملية الانتخابية”

حزب الوفد

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد اجتماعًا طارئًا الأربعاء المقبل بحضور رؤساء اللجان العامة في المحافظات.

ويناقش الاجتماع الطلبات التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة العليا إلى رئيس الوفدلاتخاذ موقف فيما يتعلق بتدخل بعض أجهزة الدولة في العملية الانتخابية.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها السابق قد أثارت هذا الأمر وتم احتواء الموقف من بعض قيادات الهيئة العليا، ولكن تقدم العديد من أعضاء الهيئة العليا بطلبات لرئيس الوفد لفتح باب المناقشة من جديد في هذا الموضوع.

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