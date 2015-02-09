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محافظ سوهاج: إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية

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محافظ سوهاج: إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية محافظ سوهاج: إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية

محافظ سوهاج

أكد الدكتورأيمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي متابعته لحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة مؤكدا علي قيام مركزي طهطا ودار السلام  بالأمس بحملات إزالة مكبره أسفرت عن إزالة نحو 10 حالات تعد.

ومن جانبه قال المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة أن مركزي طهطا ودار السلام وتحت إشرافه قامتا بالإشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية المختلفة وعمل حملات مكبرة بالأمس أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 6 حالة  تعد علي الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، وكذلك إزالة عدد 4 حالات ناحية قريتي الخيام والنغاميش بمركز دار السلام .

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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