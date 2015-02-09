علام لـ “ONA”: من الصعب استئناف النشاط الكروي بعد سقوط ضحايا الزمالك

أعرب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن حزنه البالغ للأحداث التي وقعت أمس الأحد أمام ستاد الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي بالدوري الممتاز.

وقال جمال علام ـ في تصريح خاص لوكالة “ONA” اليوم الإثنين – “لقد تأثرت كثيرًا بوفاة أبنائنا من جماهير الزمالك أمس، وأقدم التعازي لكل أسر الشهداء، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته”.

وأكد علام صعوبة استكمال بطولة الدوري الممتاز في التوقيت الحالي، وقال، “من الصعب مناقشة استئناف النشاط الكروي الآن في ظل سقوط ضحايا من أبنائنا الشباب”.

وأوضح علام أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرر صرف 500 ألف جنيه بواقع 25 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، متمنيًا أن يلهم الله أهالي الشهداء الصبر والسلوان.