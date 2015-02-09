الزمالك يدرس التراجع عن التعاقد مع البرتغالي “فيريرا”

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، التراجع عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك بعد الأحداث التي وقعت أمس الأحد أمام استاد الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان 22 فردًا من مشجعي الزمالك قد لقوا مصرعهم، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين جماهير الزمالك ورابطة أولتراس “وايت نايتس” وقوات الأمن أمام استاد الدفاع الجوي، أمس الأحد بسبب رغبة عدد كبير من الجماهير من غير حاملي تذاكر المباراة، في الدخول إلى المدرجات.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقد اليوم الاثنين بمقر النادي بميت عقبة، لتقديم المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا لوسائل الإعلام، وللتوقيع الرسمي على عقود تدريب الفريق لمدة ستة أشهر، وذلك بسبب الأحداث الدامية التي وقعت بالأمس وأعلن النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام.

ويفكر أعضاء مجلس ادارة النادي الأبيض فى عدم تفعيل العقد مع المدرب البرتغالي، خاصة بعد قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تأجيل مسابقة الدوري الممتاز لاجل غير مسمى وبالتالى فان مصير بطولة الدوري هذا الموسم غير محدد خاصة في ظل مطالبة الجماهير وبعض المسئولين بإلغاء المسابقة تماما، وعدم إكمالها، حدادا على ارواح الضحايا .

ويستعد الزمالك لاتخاذ القرار بالتراجع عن الاتفاق مع المدرب البرتغالي في حالة إلغاء المسابقة، وذلك حتى لا يتحمل النادي الأبيض قيمة المقابل المادي الكبير الذي سيتقاضاه فيريرا.

أ ش أ