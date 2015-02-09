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أمن سوهاج يضبط عدد من مسجلي الخطر بحملة أمنية بقرية البلابيش

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أمن سوهاج يضبط عدد من مسجلي الخطر بحملة أمنية بقرية البلابيش أمن سوهاج يضبط عدد من مسجلي الخطر بحملة أمنية بقرية البلابيش

مديرية أمن سوهاج

تمكنت قوات الأمن فى حملة لمديرية أمن سوهاج لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج  لضبط الخارجين عن القانون ومن صدر بحقهم أحكام قضائية وبمشاركة  عدد من تشكيلات الامن المركزي والقيادات الأمنية المدعومة بآليات شرطية من إلقاء القبض على عدد من المسجلين خطر وذلك بعد مقاومة للخارجين عن القانون ممن ينتمون لقرية البلابيش  لرجال الشرطة باستخدام الاسلحة النارية.

ونتج عن الاشتباكات مصرع “كريم – ا” والقبض على “شريف س” هارب من حكم بالمؤبد وآخرين ، و فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا على مكان الأحداث فى محاولة منها للسيطرة على الموقف.

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