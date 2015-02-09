ضبط أخطر وأشهر تجار المواد المخدرة ببورسعيد

تمكنت مباحث بورسعيد من القبض على أخطر وأشهر تجار الحشيش ببورسعيد بعد أن قام بالإتجار في المخدرات خلال الأيام الماضية سرا في الشوارع .

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بورسعيد إلى إعتزام الشقى الخطر ( ا ا ر ) – شهرته “العربى رجب” مقيم نطاق حى الضواحى ومسجل جنائيا مخدرات وأشهر تجار المواد المخدرة بمدينة بورسعيد حيث يروج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائة بنطاق حى المناخ متخذا من مقهى خاصته مكانا لترويج المخدر.

وعقب تقنين الإجراءات تنكر ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات واستقلوا دراجة بخارية قيادة أحدهم وتوجهوا إلى مكان تواجد المتحرى عن حيث تمكن اضابط مباحث قسم مكافحة المخدرات من ضبط المذكور وبحوزتة عدد “75″ قطعة متوسطة الحجم وعدد “1″ “طربة” لمخدر الحشيش ومبلغ مالى “1900″ جنيه وهاتف محمول للإتصال بعملائه.