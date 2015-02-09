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محلب: الحكومة تدرس صرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي ستاد الدفاع الجوي

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محلب: الحكومة تدرس صرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي ستاد الدفاع الجوي محلب: الحكومة تدرس صرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي ستاد الدفاع الجوي

محلب

وصف المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ما حدث بمحيط الدفاع الجوي أمس قبل مباراة الزمالك وإنبي في الدورى العام لكرة القدم بالكارثة، مشيرًا إلى أن تدرس صرف تعويضات لأسر الضحايا والمصابين سيتم تحديدها خلال ساعات.

وقال محلب في تصريح له اليوم الإثنين، إن الحكومة مع الأهالي قلبًا وقالبًا في هذه الكارثة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن السلطات تجرى تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الحادث الذى يعتبر مؤامرة تستهدف عرقلة مسيرة التنمية والمساس بالاستقرار وتعطيل مؤتمر الاقتصادى المقرر عقده بشرم الشيخ فى الثالث عشر من مارس المقبل.

وشدد رئيس الوزراء على انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادى فى موعده المقرر.

أ ش أ

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