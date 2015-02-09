تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان بالمنيا لجلسة مارس

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفي، اليوم، محاكمة محمود عزت نائب مرشد جماعه الإخوان و16 أخرين، منهم 10 محبوسين و7 هاربين، وجميعهم من تحالف دعم الشرعية الداعم لمرسي بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الإقتصاد المصري والتحريض على العنف وإثارة الشغب، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس، لإعلان وإحضار جميع المتهمين.

وقال محامي المتهمين، أن هيئة المحكمة إكتشفت عدم إعلان المتهمين السادس عشر والسابع عشر، وهما المهندس “عبد الرحيم عبد السلام، والدكتور شحاتة عبد المجيد”، القياديين بجماعة الإخوان، وبدأت الجلسة بفض جميع الأحراز المرفقه بأوراق القضية وهى عبارة عن جهاز حاسب ألى، يتضمن ملفات وصور ومنشورات وبيانات خاصة بأعضاء الخلية الإرهابية، حسب وصف النيابة العامة.

وشاهدت المحكمة البيانات الواردة بعدد 5 فلاشات ذاكرة لحفظ المعلومات، تتضمن بيانات لأعضاء بالسلطة القضائية، ومكتب النائب العام المصرى وأرقام تليفونات قيادات بوزارة العدل، وعدد من الكتب الدينية والخرائط التفصيلية للقطر المصرى.