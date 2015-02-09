البحر الأحمر.. 3 مرشحين يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات مجلس النواب

شهد اليوم الثاني لفتح باب تلقي طلبات الترشيح لمجلس النواب علي الثلاث دوائر بمحافظة البحر الأحمر هدوءا في عملية التقديم حيث لم تتلقي لجنة الانتخابات إلا طلبات 3 مرشحين فقط ليرتفع عدد من تقدموا بأوراقهم للجنة المشكلة بمقر محكمة البحر الاحمر الإبتدائية برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم رئيس اللجنة خلال يومين إلي 31 مرشحًا بينهم 3 سيدات.

وفي الدائرة الأولي التي تضم مدينتي راس غارب والغردقة كان أبرز المرشحين خلال اليومين السابقين أحمد عبدالمبدي عضو الشورى السابق عن حزب النور وعبدالله حسن عضو الشوري السابق والعميد حافظ لطفي وحماده غلاب عن حزب المصريين الأحرار ومحمد رشوان مستقل والصحفي محمد سليمان مرشح مستقل وتيتو إبراهيم وحسني ابو بكر وحنان ابراهيم ومحمد عطا مستقل واحمد الضوي مستقبل وطن ونعمة عبدالحفيظ ومحمد الشهير.

وفي الدائرة الثانية التي تضم سفاجا والقصير ومرسي علم تقدم جمال السليك من حزب مستقبل وطن وأبو الحسن عشري وناصر حسن ومحمد مقيشط عن المصريين الأحرار ومحمد أبو الوفا مستقل ومحمد عبدالعزيز ياسين مستقل وعلي أبو سعدة مستقل وعلي بغدادي وفي دائرة حلايب وشلاتين تقدم مرشحان هما شاذلي القرباوي وممدوح عمارة