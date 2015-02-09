بالصور.. مظاهرات مصرية في النمسا تحت عنوان “لا للإرهاب”

نظم أبناء الجالية المصرية بالنمسا في عدد من المقاطعات وعلى رأسها العاصمة فيينا ومدينة ليوبن والمركز الإسلامي بالمدينة مظاهرات أمس تحت عنوان لا للإرهاب شارك فيها مئات المصريين رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الإعلامي مصطفى عبد الله منسق حركة صوت مصر في النمسا أن المصريين الذين شاركوا في المظاهرات حملوا لافتات منددة بممارسات جماعة الإخوان، كما رفعوا علامة رابعة باللون الأسود وكتبوا أسفل الشعار بالألمانية أن شعار رابعة يخص جماعة إرهابية، كما رفعوا صور الشهيد الكساسبة الطيار اﻷردني الذي قامت بحرقه داعش الإرهابية.

وقد أفرد الإعلام النمساوي لهذه المظاهرات تغطية كبيرة في مختلف الصحف النمساوية.