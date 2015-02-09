“العربية للنقل البحري والعلوم” تدرب ألف فتاه للعمل بمصنع الضفائر

أقامت الأكاديمية العربية للعلوم و النقل البحري و التكنولوجيا مؤنما صحفيا بأحد قاعات الأكاديمية بمدينة بورفؤاد عرض فيه الدكتور محمد علي مدير الأكاديمية فرغ بورسعيد الخطط التدريبية التي ستتولاها الاكاديمية لتدريب و تخريج عمالة فنية عالية المهارة للإلتحاق فورا بأي عمل .

وأكد الدكتور محمد علي أن هناك بروتوكول بين وزارة الصناعة و الأكاديمية للتدريب و إقامة مصنع الضفائر ” سوموتو” لتوفير 100 فرصة عمل للفتايات .

وأكد المهندس أحمد مجدي مدير المصنع أن الأكاديمية ستقوم يتدريب الطالبات للإلتحاق فورا بمصنه الضفائر فور الانتهاء من التدريب مباشرة مشيرا إلى أن 1000 فرصة عمل سيتم توفيرها للفتيات ضمن خطة المصنع للتخفيف من علي كاهل الدولة .

وأشار إلى أن المتدربة ستمتلك مهارات طيبة بالتدريب بالأكاديمية و هو ما سيجعلها تعمل وتنتج ضمن برنامح التدريب من أجل التشغبل ضمن مشروع إماراتي تشرف عليه وزارة الصناعة المصري .

وأكد مجدي أن المصريين لا بد أن يعملوا بجد و إخلاص لمسايرة التطور العالمي في كافة الأعمال حتي نستطيع أن نخفف الحمل من علي الدولة مؤكدا أن إدارة مصنع سوموتو للضفائر الكهربية بالخارج تنوي إفتتاح حوالي عشر مصانع بمصر ما يعني حاجته الي توفير 25 الف فرصة عمل .

حضر المؤتمر الذي تم فيه توزيع شهادات تخرج لمتدربيت أخرين الدكتور عصام البكل مدير مشروع عميد مجمكع خدمات الصناعة و الدكتور نادر نبيل مدير مشروع التدريب من أجل التأهيل .

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة ترعى مشروع التدريب للمشروعات الصغيرة و المتوسطة ضمن البرنامج القومي للتدريب من أجل التأهيل لمعهد الدراسات التقنية و المهنية.