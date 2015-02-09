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المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق فى أحداث استاد الدفاع الجوى

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المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق فى أحداث استاد الدفاع الجوى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق فى أحداث استاد الدفاع الجوى

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيان لها اليوم الاثنين الإشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن وأعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك بإستاد الدفاع الجوى أمس الأحد الموافق 8 فبراير ، و أسفرت عن مقتل 22 شخصاً من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك،ووصفت ماحدث بانه إعتداء على الحق فى الحياة.

وتقدمت المنظمة بالتعازى لأهالى الضحايا الذين سقطوا نتيجة الإشتباكات داعية الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمتهم.،كما طالبت بضرورة فتح تحقيق موسع في تلك الواقعة لبيان حقيقة ما حدث ،والأسباب التي أدت لسقوط هذا العدد الكبير من المشجعين، وضرورة تقديم المتسببين فى القتل إلى المحاكمة لتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

ومن جانبة أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن هذا الحادث وغيره من الحوادث الشبيهه التى قامت بفضها قوات الشرطة لم يتم التعامل فيها وفقاً للتدرج الموجود فى قانون التظاهر فى فض التجمعات.

كما دعا إلى تأهيل قوات مكافحة فض الشغب بالخبرات الدولية، بحيث تكون قادرة على فض هذه التجمعات وفقاً للقانون ،موضحا ان هذه الخبرات متوفره فى العديد من الدول.

 

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