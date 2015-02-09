ستتفاجئين كيف حافظت شاكيرا على جمالها في فترة الحمل!

نشرت شاكيرا صورها في فترة الحمل، وبعد الولادة. وبالرغم من التغيّرات الجسديّة والنفسيّة والتحدّيات الجمالية التي تتعرض لها المرأة الحامل، بدت شاكيرا جميلة جداً، ولم يكن هناك أيّ أثر للتعب أو للإرهاق على بشرتها، حتى أنّ وجهها كان مشرقاً ومتوهّجاً. لا تتردّدي سيدتي في الحفاظ على جمالك في فترة الحمل باتباع نصائح العناية بالبشرة، واحذري العادات اليوميّة التي قد ترتكبينها، فتسبّب لك المشكلات.

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إليك نصائح جماليّة مفاجئة للحفاظ على جمالك أثناء الحمل على غرار شاكيرا:

•تجنّبي الحمّامات الطويلة، ولا تفرطي في غسل يديك، فقد يؤدي ذلك إلى جفاف البشرة وتحسّسها، ما يؤثر في جمالك أثناء الحمل.

•لا تستخدمي الصابون، لأنّ بإمكانه إزالة الزيوت الطبيعية الموجودة في البشرة.بد لاً من ذلك، ننصحك بغسل وجهك وجسمك بالمرطّب والمطهّر للحفاظ على جمالك خلال فترة الحمل.

•نظّفي وجهك مع مطهّر معتدل، مرتين كلّ يوم (في الصباح وفي المساء)، واشطفيه جيداً، تحديداً على طول الشعر وعند خطوط الفكّ، حيث يُمكن الحصول على انسداد المسامّ.

•لا تغسلي شعرك كثيراً كي لا تجرّديه من الزيوت الضرورية لحماية فروة الرأس.

•اغسلي مناشفك ووساداتك بانتظام، كي تحمي بشرتك من التعرّض إلى حبّ الشباب.

•ابتعدي عن وضع العطور مباشرة على بشرتك، ولا تستخدمي المنظّفات المنزليّة، كي لا تتعرّض للحساسية.

•حافظي على أظافرك قصيرة، وقلّميها على شكل مستدير، من أجل تجنّب خدوش البشرة.

• تجنّبي علاجات تبييض الأسنان، وأحواض المياه الساخنة، وغرف البخار والسونا والسولاريوم، أثناء الحمل.

•حافظي على برودة جسمك، إذ إنّ التعرّق يُمكن أن يكون مسبباً للأكزيما. من هنا، ننصحك بارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية.

•تجنّبي تطبيق الصبغة على فروة الرأس للتقليل من احتمال تسرّب الموادّ الكيميائية إلى داخل البشرة.

•استخدمي يومياً مرطّباً واقياً من الشمس ((SPF 15 كجزء من روتينك الجماليّ ، وابحثي عن المنتجات الخالية من الزيوت.

• النساء الحوامل بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 و 10 ساعات من النوم، كلّ ليلة، إذ إن الكثير من الراحة يمنحك المزيد من الطاقة خلال اليوم، كما يساعدك في الحدّ من ظهور الدوائر السوداء التي يمكن أن تشوّه جمالك خلال فترة الحمل.

•تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامين A، والتي يُمكن أن تُساعد في إبقاء بشرتك صحيّة، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتاميناتC وE والموادّ المضادّة للأكسدة للتقليل من شيخوخة البشرة.

•اشربي كمية إضافية من المياه التي تشربينها عادة، لأنها عنصر أساسيّ من عناصر الجمال أثناء الحمل.

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