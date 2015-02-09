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«العربى» يبحث مع «بوتين» تطورات الأوضاع العربية على هامش حفل دار الأوبرا

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كشفت مصادر بالجامعة العربية أن الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيشارك في الحفل الذي يقام مساء اليوم بدار الأوبرا على شرف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأضافت المصادر أن الأمين العام سيناقش مع بوتين مستجدات الأزمة السورية و«داعش».

وأوضحت المصادر أن برنامج الحفل سيكون عبارة عن 3 مقطوعات يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفونى، والفصل الرابع من باليه بحيرة البجع، الذي ستقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة بالإضافة إلى مجموعة من الرقصات الشرقية منها الرقصة الفرعونية، والأندلسية، والصعيدية، والإسكندرانية، والحجالة، وأعمال موسيقية من التراث المصرى، وجزء من عرض أوبرا عايدة.

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