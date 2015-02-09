تأجيل محاكمة نائب «مرشد الإخوان» و16 آخرين بالمنيا إلى مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين «هارب»، و16 آخرين، منهم 10 محبوسين و7 هاربين، بتهم «التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصري والتحريض على العنف وإثارة الشغب»، إلى مارس المقبل، لإعلان وإحضار جميع المتهمين.

وقال محامي المتهمين إن هيئة المحكمة اكتشفت عدم إعلان المتهمين السادس عشر والسابع عشر، وهما المهندس عبدالرحيم عبدالسلام، والدكتور شحاتة عبدالمجيد، القياديان بجماعة الإخوان.

وبدأت الجلسة بفض جميع الأحراز المرفقة بأوراق القضية وهي عبارة عن جهاز حاسب آلي، يتضمن ملفات وصورا ومنشورات وبيانات خاصة بأعضاء الخلية الإرهابية، حسب وصف النيابة العامة، وشاهدت المحكمة البيانات الواردة بعدد 5 فلاشات ذاكرة لحفظ المعلومات، تتضمن بيانات لأعضاء بالسلطة القضائية، ومكتب النائب العام المصري وأرقام تليفونات قيادات بوزارة العدل، وعدد من الكتب الدينية والخرائط التفصيلية للقطر المصري.