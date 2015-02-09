ضبط 9 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بفرشوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط بقنا، الإثنين، من ضبط 9 أشخاص من طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي «خليفة» و«ماضي»، بدائرة المركز، بعد تجدد الاشتباكات بالأسلحة الآلية بين الجانبين.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء هشام عبدالجواد، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، بفيد بقيام قوة أمنية بقيادة الرائد محمود المصري، رئيس مباحث المركز، بمعاونة النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة المباحث، بضبط 9 أشخاص من طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي «خليفة» و«ماضي»، كانت قد تجددت الأحد، باستخدام الأسلحة الآلية، وتبادل إطلاق النيران بين العائلتين.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم داخل مركز شرطة فرشوط، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.