«وايت نايتس» على «الشاشة»: «مجرمون.. إرهابيون.. وإخوان»

19 قتيلًا من أعضاء رابطة جمهور نادي الزمالك «وايت نايتس» سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن في محيط ملعب «الدفاع الجوي»، كل أمنياتهم الدخول لتشجيع فريقهم أمام إنبي في الجولة الـ20 لبطولة الدوري.

الإعلام الحكومي والخاص ومسؤولو اتحاد الكرة، والمحللون، حوّلوا أعضاء «وايت نايتس» إلى «جُناة»، دون أن يُشيروا من قريب أو بعيد إلى قوات الأمن، الطرف الثاني في المواجهة، بل وصل الأمر إلى اتهامهم بـ«الإرهاب».

الإعلامي أحمد وجيه، مقدم برنامج «مصر مباشر»، على قناة «صوت الشعب»، وصف أعضاء «وايت نايتس» بـ«المجرمين» الذين يحاولون الإخلال بنظام الدولة، ويسعون لهدمها، وطالب بالتصدي لهم بكل قوة.

وأضاف «وجيه»: «دول في عرف القانون مجرمين، وإحنا بنبني والناس دي بتهد، وفي آليات كثيرة لفض مثل تلك المظاهرات قبل استخدام ضرب النار»، مؤكدًا أن «ما يفعله المشاغبين أمس هو فعل الإرهابيين من الإخوان، وإزاي يحرقوا عربية شرطة».

وتابع: «إزاي لاعيبة الزمالك يخشوا الاستاد بمدرعة، هي دي التربية اللي اتعلمناها يا جماعة، اللي حصل ده إجرام مباشر، مفيش دلع، والأمن تعامل معاهم بدلع، والأمن تعامل برخاوة، وفي دولة لازم نقف جنبها، ونحترم أنفسنا، ولازم الأمن يتعامل بحزم».

الإعلامي أحمد موسى، تجاهل سقوط ضحايا من «وايت نايتس»، واتهم الرابطة بإشعال النيران في سيارتي شرطة أمام ملعب الدفاع الجوي، دون أن يُشير إلى تعامل قوات الأمن العنيف مع الجماهير.

وقال «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن «وايت نايتس ولاؤها للإرهابي حازم صلاح أبوإسماعيل»، مشيرًا إلى أن «هناك أيادي تعبث بمقدرات الوطن، وتسعى إلى إثارة المشاكل بشكل مستمر».

من جانبه، قال عزمي مجاهد، المتحدث باسم اتحاد الكرة، إن العناصر التي اشتبكت مع رجال الشرطة، تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة 6 إبريل.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»: «هناك خطة تستهدف إهانة رجال الشرطة حتى تظهر مصر أمام العالم أن الأمان غير متوفر فيها، وهناك مخططات لهدم جهاز الشرطة مرة أخرى بهدف إسقاط الدولة بكامل مؤسساتها».

ودافع أيمن يونس، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن قوات الشرطة قائلًا: «لا أستبعد أن يكون أعضاء تابعون للإخوان ارتدوا ملابس الشرطة وقتلوا الشباب في اشتباكات الألتراس وقوات الأمن».