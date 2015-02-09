الطب الشرعي: أهالي الضحايا رفضوا استلام جثامين ذويهم إلا بعد تغيير تقرير المصلحة

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي أن أهالي قتلى رابطة مشجعي الزمالك “وايت نايتس” الذين سقطوا في أحداث الأمس باستاد الدفاع الجوى رفضوا استلام جثامين أبنائهم إلا بعد أن خروج تقارير الطب الشرعي بأن أسباب الوفاة نتيجة اعتداء الشرطة على أبنائهم، إلا أن الأطباء الشرعيين رفضوا هذا الآمر تمامًا والتزموا بكتابة ما أسفرت عنه نتيجة التشريح.

وأكد “عبد الحميد” في تصريحات خاصة لـ “ONA” أن التبليغ بالوفاة والتقرير الطبي الشرعي الصادر من المصلحة لايتضمن سوى الوقوف على أسباب الوفاة من الناحية العلمية والطبية بعد تشريح الجثمان، مضيفًا أنه حاول إقناع الأهالي بذلك، إلا أن الأهالي قاموا باقتحام مشرحة زينهم مساء أمس لمنع الأطباء الشرعيين من تشريح جثامين أبنائهم، مما دفع الأطباء الشرعيين والعاملين بالمشرحة من وضع حواجز حديدية أمام بوابة المشرحة لمنع اقتحامها، موضحًا أنه تم تبليغ الأهالي أن الطب الشرعي ينفذ قرار النيابة العامة في تشريح الجثامين.

وأشار إلى أنه قام بإدخال محامين مقيدين بنقابة المحاماة إلى المشرحة وهم، “عمر محمد اسماعيل بكارنية رقم 410879 ، والمحامي محمد صبحي محمد السيد بكارنية رقم 477063″، وشرح لهما أسباب الوفاة لعدد من الحالات، لتبليغ الآهالي بأن أسباب الوفاة نتيجة الضغط على التجويف الصدري والرئتين نتيجة التدافع، مما أدى إلى إعاقة حركات التنفس ثم الوفاة، وللتأكيد على عدم وجود حالات توفت نتيجة طلق ناري حي أو خرطوش أو اختناقًا بالغاز، كما أشيع من الآهالي، فضلًا عن حضور منظمات حقوق الإنسان إلى المشرحة ومنها المركز المصري للحقوق الاقتاصدية والاجتماعية لذات الغرض، لافتًا إلى أن الأهالي اقتنعوا، وتسلموا ذويهم وخرج 17 جثمان من المشرحة فجر اليوم.

وأشار إلى أن هناك حالتين تأخروا في الخروج من مشرحة زينهم، حيث خرجوا ظهر اليوم، بسبب رفض ذويهم استلامهم فجر اليوم، وذلك للضغط على الآطباء الشرعيين بكتابة في تقريرهم الطبي الشرعي أن أسباب الوفاة نتيجة اعتداء الشرطة عليهم، وهذا مارفضه الآطباء.

وأكد أن هناك طبيب يتبع وزارة الصحة كان سببًا في عمل بلبلة لدى الأهالي، حيث أنه الطبيب المختص باستخراج تصاريح الدفن، أو الذي يكتب فيها سبب الوفاة، وفقًا للتقرير الصادر من المصلحة المعروف بإسم “تبليغ الوفاة “، قام بكتابة في إحدى تصاريح الدفن أن سبب الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز، وهو عكس ماجاء بتبليغ الوفاة، موضحًا أنه قام بإبلاغ وزير الصحة بالواقعة لتخاذ الإجراء اللازم.

يذكر أن الطب الشرعي قد حسم الجدل والتضارب في أعداد قتلى رابطة مشجعي الزمالك ” وايت نايتس ” التي وقعت مساء الآحد بأن ذكر أن العدد الإجمالي لضحايا الاشتباكات بلغت 19 حالة.

وقد تم التعرف على جميع الجثث المجهولة، وخرج من المشرحة فجر اليوم الاثنين في تمام الخامسة صباحا 17 جثة ، وتم تسليمهم الى ذويهم ، بينما خرج أخر حالتين من الشرحة في تمام الحادية عشر ظهرا .

وكانت اشتباكات وقعت مساء الأحد، بين قوات تأمين استاد الدفاع الجوي وأعضاء من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس”، بسبب محاولة دخول الجماهير إلى الاستاد لحضور لقاء الزمالك ونادي إنبي في إطار منافسات